Bravos doblegó a Tiburones en el inicio de la tercera semana de la campaña 2025-2026

Con contundencia, Bravos de Margarita se reencontró con la victoria y se impuso en el primero de la serie ante Tiburones de La Guaira, 5 rayitas por 1, este martes, en el estadio Nueva Esparta.

“Es muy importante, yo creo que tenemos que seguir disfrutando lo que es la casa. El año pasado fue el mejor equipo jugando en casa, yo creo que los muchachos ya agarraron ánimo completamente diferente y, bueno, vamos a seguir con las victorias”, declaró el mánager Henry Blanco al culminar el duelo, cuando le concedió una entrevista a Trina Ballesteros, jefa de prensa de La Máquina de Guerra que inició con buen pie la tercera semana del torneo 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Alexi Amarista se puso la capa de héroe al irse de 3-2, anotada e impulsada, incluyendo su primer cuadrangular de la campaña, que sirvió para romper el empate ante los escualos.

Voz de Amarista

“Creo que eso es lo que estábamos esperando, tanto la fanaticada como nosotros, hacer la conexión con el pitcheo, que estuvo bastante bien; el bateo fue oportuno y creo que si seguimos con esa intención de conectar todos esos elementos, agregando también la defensa, creo que vamos a seguir consiguiendo triunfos a lo largo de esta semana”, expresó “El Ninja”, tras concretarse la victoria.

Asimismo, agregó: “Nada como estar en casa, creo que esta fanaticada que nos viene a apoyar aquí es importante para nosotros”.

Tiburones picó primero en la quinta entrada con rodado de Eduardo Quintero, que mandó a home a Jimmy Kerrigan. Sin embargo, los insulares igualaron el compromiso con doble de Juan Santana, que fletó a Wilson Garcia, en la parte baja del episodio.

Pero en el sexto apareció Amarista con su primer estacazo de la campaña, en solitario, para romper la paridad y darle la ventaja a Margarita.

En la misma entrada, Ramón Flores agregó la carrera de la tranquilidad, con sencillo que empujó a Moisés Gómez. La ventaja brava aumentó en el inning siete con el primer vuelacercas de la campaña para Breyvic Valera, también en solitario.

Buena labor de Saldaña

Destacada presentación del lanzador panameño Abdiel Saldaña, quien lanzó cinco entradas en las que dio par de boletos, le fabricaron una carrera y recibió tres hits, cerrando sin veredicto.

La victoria monticular fue para Werner Leal (2-0), quien trabajó una entrada completa sin contratiempos. El revés fue para Luis Pena.

Ambos conjuntos se reencuentran este miércoles en el segundo compromiso de la serie, en el estadio Nueva Esparta. Por Margarita subirá a la loma el panameño Jorge García.

La Asunción / Redacción Web