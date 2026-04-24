Brasil bloquea Polymarket y otras plataformas con apuestas de política, cultura o clima

El Gobierno brasileño anunció este viernes el bloqueo de las plataformas del mercado de predicciones con apuestas sobre política, cultura o clima, como Polymarket, a las que pasa a considerar "ilegales" por no ajustarse a la legislación vigente.

El ministerio de Hacienda, Dario Durigan, informó que la agencia de telecomunicaciones ya ha bloqueado 28 de estos espacios que se presentaban como proveedores de productos financieros derivados, pero en realidad ofrecían apuestas sobre los más diversos temas.

"El mercado de predicciones viola la ley aprobada por el Congreso Nacional. Por tanto, el producto ofrecido por esas plataformas no se puede regularizar" y se bloqueará por "disconformidad general" con la legislación, explicó Durigan en una rueda de prensa en Brasilia.

En Brasil, el mercado de apuestas digitales de cuota fija se regularizó en 2018, permitiendo apenas dos escenarios: las apuestas deportivas y las apuestas en juegos de azar.

Por otro lado, existe el ya asentado universo de los derivados financieros, que son productos cuyo valor depende de la evolución de lo que se denomina activo subyacente, que puede ser una materia prima, una moneda extranjera o una acción de una empresa.

Sin embargo, el Gobierno brasileño detectó en los últimos meses la irrupción de plataformas con apuestas de temas sobre política, música, clima o, por ejemplo, sobre si alguien conocido va a morir o sobre el número de mensajes que va a publicar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus redes sociales.

En paralelo, el Banco Central acotó en una resolución hecha pública este viernes que los productos derivados solo pueden estar relacionados con activos económicos y financieros, y no con asuntos como cuándo acabará la guerra en Irán.

Por tanto, esas apuestas sobre política o entretenimiento ni son productos financieros derivados ni se encuadran en la ley que regula las apuestas de cuota fija, que solo permite las deportivas o las de juegos de azar. Ante este escenario, el Ejecutivo inició el procedimiento para el bloqueo de este tipo de apuestas en el país.

Desde que Luiz Inácio Lula da Silva regresó al poder, el 1 enero de 2023, el Gobierno ha endurecido la fiscalización de las llamadas 'bets', con condiciones más rígidas, además de aplicarles un régimen de tributación específico que antes no existía.

Desde entonces, las autoridades han bloqueado 39.000 dominios de plataformas de apuestas digitales que no cumplían con las condiciones previstas en la ley.

São Paulo / EFE