Bomberos usaron 1.800 litros de agua para controlar incendio en Guanta

1.800 litros de agua se usaron para controlar el incendio que se registró la noche de este martes en el Parque José Tadeo Arreaza, ubicado en el municipio Guanta.

La información fue suministrada por los Bomberos de Anzoátegui, quienes en su cuenta de Instagram indicaron que la situación se atendió "de manera inmediata".

Acotaron que para sofocar las llamas también se contó con el apoyo de Protección Civil Anzoátegui y otros organismos de seguridad.

"Se realizó una inspección técnica para descartar focos incandescentes y garantizar la seguridad en la zona", acotaron los bomberos.

Pese a que los rumores indican que, supuestamente, el fuego se inició tras la caída de una bengala que lanzaron en el desfile de Carnaval que se llevaba a cabo en el bulevar Toronoima, las autoridades no han confirmada nada al respecto.

Guanta / Redacción web