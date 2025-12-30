Bomberos sofocan incendio en una fábrica de embutidos en el oeste de Venezuela

El Cuerpo de Bomberos de San Francisco, en el estado venezolano Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), informó este martes a EFE que sofocó un incendio en una planta procesadora de embutidos sin reportar heridos ni fallecidos y convirtiéndose en el segundo siniestro en una semana registrado en esa región.

El comandante de los Bomberos de San Francisco, John Bravo, explicó que el incendio se originó a las 07:00 hora local (11:00 GMT) en la planta Disprolago y en una hora aproximadamente, dijo, fue controlado.

Bravo indicó que hubo una afectación de casi el 80 % de la planta -que se dedicaba anteriormente a la producción de camarones y cangrejos-, entre el área de almacenamiento y producción.

Sin certezas

"Hasta el momento no tenemos las causas, estamos trabajando varios organismos de seguridad ciudadana, entre esos el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) para determinar cuáles fueron", señaló.

Este martes, la empresa química Primazol, ubicada también en Zulia, informó sobre las causas de un incendio que se desató el pasado 24 de diciembre en su sede en Maracaibo, luego de que circularan rumores en redes sociales que vinculaban el origen del fuego con el anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre un ataque contra una "gran instalación" en medio de su campaña contra Venezuela.

A través de un comunicado, Primazol descartó los rumores y dijo que el fuego se originó por un "accidente eléctrico" dentro del sistema de cableado de su almacén. Anteriormente, había rechazado de manera categórica los rumores en redes sociales.

Aseveración

El viernes pasado, Trump anunció en un podcast el ataque a "una gran planta, una gran instalación" sin especificar si fue dentro de territorio venezolano.

El mandatario estadounidense dijo el lunes que el ataque fue en "la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”, pero sin aclarar la zona del ataque.

Según informó The New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

Sin embargo, el Gobierno venezolano aún no se pronuncia.

Caracas / EFE