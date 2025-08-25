Bomberos de Carúpano mostraron sus habilidades con un simulacro de combate de incendios

Ante la mirada atenta y asombrada de los espectadores que se apostaron en las esquinas de las calles Carabobo con Cantaura de Carúpano, en el estado Sucre, los bomberos locales mostraron su eficacia y rapidez para atender un incendio en una estructura elevada con rescate de víctimas.

El ejercicio forma parte de los eventos que se cumplirán en los próximos días, como parte de la celebración de la semana del bombero, que se celebra cada año en el mes de agosto.

El teniente coronel Alberto García, comandante del cuerpo, detalló que el organismo ha venido mejorando significativamente su capacidad de respuesta, en el cual participó el comando de operaciones del ente y el resto de los organismos de seguridad ciudadana.

"Nuestra misión es que se sientan seguros y estamos haciendo los esfuerzos para seguir creciendo y para que el pueblo de Carúpano cuente con un cuartel de bomberos más capacitado y equipado".

Operación

La simulación consistió en atender un incendio en el segundo piso del ateneo de Carúpano, con dos personas atrapadas en el salón de ballet.

En el sitio se destacaron cuatro unidades de combate de incendios y un camión escalera, para llegar al siniestro, que se expandió a la azotea.

Unos 20 bomberos y cuatro ambulancias fueron integrados a la operación y se rescataron las dos personas atrapadas. El puesto médico atendió a cuatro pacientes con lesiones respiratorias por inhalación de humo.

Operaciones logró controlar el incendio y evitó que se siguiera propagando, lo cual evitó daños a la estructura, mientras las víctimas fueron derivadas a centros de salud.

Para este martes, en el parque Rafael Montaño, los bomberos realizarán su competencia de destreza bomberil, en la continuación de su semana aniversario.

Sucre / Corresponsalía Carúpano