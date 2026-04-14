Bodas exige libertad para petroleros detenidos y que vuelvan a sus puestos de trabajo (+Fotos)

El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, exhortó al Estado, una vez más, a que libere a todos los empleados de la industria que siguen detenidos "por razones políticas".

Señaló, además, que tras recuperar su libertad, estos compañeros deben volver a sus puestos de trabajo a la brevedad posible.

"Ilegalmente Pdvsa (Petróleos de Venezuela S,A,) los sacó del sistema, es decir, ya los están despidiendo y allí hay trabajadores con 20, 25, 30 y 35 años de servicio, trabajadores que tienen ocho y nueve vacaciones vencidas. Pdvsa, de una forma unilateral, sin llegar a acuerdos, sin escuchar la voz de trabajadores y la dirigencia sindical, simplemente los está despidiendo. Esto ha generado un gran descontento en la masa laboral y sus familiares, por eso estamos aquí exigiendo la libertad de los trabajadores y esperamos que sean devueltos a sus sitios de trabajo", manifestó.

Casos

De acuerdo con las listas suministradas por la Futpv, a nivel nacional hay 126 petroleros presos por razones políticas, de los cuales al menos 43 son del estado Anzoátegui.

Bodas añadió que, según los reportes que recibió de familiares, esta semana se encuentra previsto que a los detenidos se les apliquen supuestos "juicios exprés" y salgan en libertad.

Bodas divulgó a lista de los detenidos de Anzoátegui

No obstante, hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no habían informado sobre nuevas liberaciones de trabajadores de la industria.

Más detalles

Incluso, el secretario general de la Futpv dijo que la madre de uno de los apresados le notificó este martes que "no se hizo ningún juicio".

Cabe mencionar que, según la información suministrada por Bodas, todos los detenidos de Anzoátegui están recluidos en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda, desde octubre del año 2024.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez