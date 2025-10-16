Biólogo de la UDO confirmó presencia de nueva especie invasora en el Parque Nacional Mochima

El biólogo e investigador de la Universidad de Oriente (UDO), Ángel Fariñas, confirmó la presencia de una nueva especie invasora en el Parque Nacional Mochima, en el estado Sucre. En este caso, se trata del pez Pomacanthus maculosus, por su nombre científico.

Fariñas, quien también es investigador del Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura (Cenipa), precisó que se avistó la especie en aguas de Mochima, durante un monitoreo de los arrecifes del parque.

Se trata, explicó, del pez ángel de barra amarilla, propio del Océano Índico, que se encuentra en estas aguas por primera vez y que ya había sido visto en Brasil y en la Florida.

Desequilibrio

Señaló que se trata de una especie exótica que, por no ser propia de estas latitudes, puede generar desequilibrios importantes en los ecosistemas locales, porque los depredadores no lo reconocen como presa y las presas no lo conocen como depredador. “Está a sus anchas y pudiera proliferar”.

Aclaró que, al tratarse de un solo ejemplar, es difícil que suceda, a menos que logre reproducirse con alguna especie local. “Pero igual está causando impacto y hay que extraerlo”.

Fariñas destacó la importancia del trabajo de monitoreo de los arrecifes, tarea que realizan constantemente y gracias a eso se detectó “la damisela real” hace dos años y se lleva cuenta del pez león y del coral Unomia, especies invasoras, así como el estado general de estas formaciones.

Sucre/ Corresponsalía