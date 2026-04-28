Barrett: “Avanzamos en el plan de tres fases para Venezuela”

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, afirmó que sus primeros cinco días en el país han estado centrados en impulsar la estrategia de Washington que, según se ha dicho después del 3 de enero, consiste en tres fases: estabilización, recuperación económica y transición política.

“Ya son cinco días aquí, y todos nuestros esfuerzos están enfocados en seguir obteniendo resultado que impulsen el plan de tres fases del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio”, expresó el diplomático en un video posteado en sus redes sociales.

Barrett detalló que durante su estancia ha sostenido encuentros clave con distintos actores del país. “Conocí a mi equipo de la Embajada. Me reuní con la presidenta interina (Delcy) Rodríguez, y con altos representantes de las autoridades interinas. También me reuní con empresarios”, indicó.

El funcionario subrayó la importancia de estos contactos para la agenda bilateral. “Todos estos encuentros han sido esenciales para avanzar en el plan de las tres fases”, acotó.

Asimismo, destacó el recibimiento de la población caraqueña durante su llegada al país. “Agradezco a los caraqueños que he conocido, por su cálida bienvenida”, agregó.

Finalmente, reiteró el compromiso de su misión con los objetivos planteados por Washington. “Seguimos implementando las tres fases, en especial la recuperación económica. Seguimos con Venezuela”, concluyó.

Caracas / Redacción web