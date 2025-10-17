Barceloneses comparan precios para "montar" la Navidad en sus hogares

Preguntando precios y comparando. Así se encuentra la mayoría de los barceloneses que sueñan con montar la Navidad en sus hogares este año, ante los costos de los artículos de temporada que se exhiben, sobre todo, en dólares.

"Tengo días visitando algunos negocios para ver dónde venden más económico. La verdad que con estos precios y el dinero que no rinde para nada, me va a tocar reciclar casi todos los adornos del año pasado. Creo que sólo reuniré para comprar unas luces, porque es lo que se daña más rápido", expresó la trabajadora independiente, Carla Medina.

Durante un recorrido que realizó el equipo de El Tiempo por algunos comercios del bulevar 5 de Julio se observó que los árboles verdes, de más de un metro de altura, se conseguían entre $25 y $55, dependiendo de la calidad y el tamaño.

Mientras que el juego de luces se comercializaba desde $2.34 las normales, las de malla en $14, las que son en forma de cortina en $18. Las bolas estaban desde $4, dependiendo de la cantidad, los colores y estilos.

Alternativa

La Secretaría de Economía Productiva de la Alcaldía del municipio Simón Bolívar también abrió la Feria Navideña Barcelona 2025, como una alternativa para ofrecer precios accesibles.

Exhiben las luces led entre Bs 440 y Bs 860, las de manguera en Bs 1.600, las tipo lluvia en Bs 520, muñecos pequeños para arbolitos en Bs 150, guirnaldas en Bs 700, juguetes y hasta pintura.

Por ejemplo, el galón clase A estaba en $15, el B en $10 y el C $8. Mientras que el cuñete estaba en $58, $35 y $29, respectivamente.

Se conoció que este espacio está abierto al público de lunes a sábado, de 9:00 am a 6:00 pm.

Barcelona / Elisa Gómez