Mali confirma la muerte de su ministro de Defensa en los ataques del sábado

La junta militar de Mali confirmó este domingo la muerte de su ministro de Defensa, el general Sadio Camara, en un atentado "terrorista cobarde" durante la ofensiva yihadista y secesionista del sábado contra varias ciudades del país.

Según un comunicado del Gobierno maliense, los atacantes detonaron un coche bomba, conducido por un suicida, contra la residencia de Camara en la periferia de Bamako e iniciaron un tiroteo; el general repelió el asalto, neutralizó a varios asaltantes y resultó herido de gravedad antes de fallecer en un hospital.

La explosión derrumbó su vivienda lo que causó otras víctimas y destruyó una mezquita cercana en la que murieron fieles.

Por orden del jefe de la junta militar, Assimi Goita, Camara recibirá funerales de Estado, de los que se informará próximamente.

Fuentes militares y familiares confirmaron este domingo a EFE la muerte de Camara y tres de sus familiares en un ataque en Kati, a 15 kilómetros al norte de Bamako.

Este general de 47 años de edad es uno de los principales integrantes de la junta militar que dirige Mali y participó en el golpe de Estado de 2020, que derrocó al expresidente electo Ibrahim Boubacar Keita.

Este sábado, el secesionista Frente de Liberación de Azawad (FLA), que reclama esa región del norte, y el Grupo yihadista de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel) lanzaron una ofensiva coordinada en el norte del país que culminó con la toma de la estratégica ciudad de Kidal (norte).

Sin embargo, el JNIM llevó a cabo ataques unilaterales contra sedes civiles y cuarteles militares en Bamako, Mopti, Kati y otras ciudades del centro, e intentó asaltar el aeropuerto internacional de la capital maliense.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Mali informó tras la ofensiva que "grupos armados terroristas" atacaron varias ciudades, pero el Ejército repelió su avance, "neutralizó" a cientos de atacantes y aseguró que la situación "está totalmente bajo control".

Además, Pidió calma a la población, decretó un toque de queda de tres días en el distrito de Bamako con más puestos de control en la capital y su periferia, mientras se suspendió hasta el próximo miércoles la actividad escolar en Kati, donde fue atacado el ministro de Defensa.

Desde 2020, Mali está gobernado por una junta militar en un contexto de inestabilidad y violencia prolongada, impulsada por secesionistas del Azawad y grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico (EI).

Bamako / EFE