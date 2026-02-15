Barcelona coronó a María Guzmán como su reina de Carnaval 2026

La noche de este sábado 14 de febrero se realizó el Reinado de Carnaval de Barcelona 2026, en el que resultó ganadora la estudiante de Medicina, María Guzmán, de 18 años de edad.

En el evento, que tuvo tugar en la plaza Libertadores de la capital anzoatiguense, también se coronaron Paulisbeth Rojas, como Reina de San Celestino; Nicole Belmonte, Reina de Barcelona; Al’ lenis Sifontes, Reina de la Cultura; y María Castillo, Reina del Turismo.

Bajo la producción de Moncho Ramírez, a las 8:55 de la noche comenzó el espectáculo, con un openning de aproximadamente siete minutos a cargo del ballet de Frank Moreno.

Las 12 candidatas se unieron a la coreografía e hicieron su primera aparición en tarima, desfilando ante el jurado calificador con unos trajes de color verde llenos de mucho brillo.

Talento de la zona

El diseñador Édgar Alfaro y la periodista Paola Cultrera fueron los encargados de amenizar la jornada, que se extendió hasta la medianoche y en la que el público no dejó de apoyar a su favorita.

Los artistas locales Jesús Kiva y Maka García pusieron a bailar y cantar a los asistentes mientras las 12 candidatas se preparaban para desfilar en traje de baño y traje de gala.

A mitad de concurso, el jurado entregó las primeras bandas, entre ellas la del Rostro Más Lindo y Mejor Figura, que se las ganó Rusell Guzmán; y Miss Interactiva, Miss Amistad y Miss Elegancia que las obtuvo Nicole Borrego.

Previo al anuncio de las ganadoras, las participantes se sometieron a la ronda de preguntas, formuladas por la segunda finalista del Miss Universo 2025, Stephany Abasali, cuyas respuestas definieron a las nuevas soberanas de las fiestas del Rey Momo en el municipio Simón Bolívar.

Tras ser coronadas, María Guzmán y Paulisbeth Rojas declararon a la prensa y se mostraron felices de haber alcanzado lo que para ellas era un "sueño". Destacaron su compromiso con el reinado y esperan contribuir de manera positiva en la sociedad, a través de las actividades que están por venir.

Barcelona / Carlos Morales