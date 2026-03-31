Bañistas denuncian restricciones para el uso de toldos propios en playas de Lechería

Usuarios de los balnearios de Lechería denunciaron este martes presuntas irregularidades por parte de funcionarios de la Policía Municipal de Urbaneja, quienes restringen el uso de implementos personales en las áreas de playa. Según los afectados, los uniformados exigen el retiro de toldos propios bajo el argumento de que el derecho de permanencia está reservado para quienes alquilan equipos a los comerciantes locales.

Los ciudadanos calificaron la medida como arbitraria, debido a que sus pertenencias no obstruyen el libre tránsito ni afectan la actividad comercial de la zona. De acuerdo con los testimonios, los agentes sostienen que solo los prestadores de servicio tienen permiso de instalación por el pago de tributos a la municipalidad.

Los bañistas manifestaron su descontento ante lo que consideran una privatización indirecta de las costas. "Es una situación injusta; nos obligan a alquilar a terceros y nos impiden traer nuestras propias comodidades", señaló uno de los presentes en playa Lido.

Ante estos hechos, los afectados solicitaron a las autoridades locales que aclaren las ordenanzas vigentes sobre el uso del espacio público. El objetivo es determinar si existe una base legal para estas prohibiciones o si se trata de un exceso de funciones por parte de los cuerpos de seguridad en favor de los comerciantes de la zona.

Lechería / Redacción web