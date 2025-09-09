Banesco renueva su App BanescoMóvil para una experiencia más rápida e intuitiva

Banesco Banco Universal ha lanzado una importante actualización de su aplicación BanescoMóvil, con el objetivo de optimizar la experiencia de sus clientes naturales y jurídicos.

Según una nota de prensa, la nueva versión presenta un rediseño completo de la interfaz, enfocándose en la velocidad, la comodidad y la seguridad.

La principal novedad es la nueva pantalla de inicio, que ahora incluye botones de navegación de acceso rápido. Estos botones permiten a los usuarios encontrar y realizar sus operaciones más frecuentes con un solo toque, agilizando la interacción con la aplicación.

Diferencias para los clientes

Clientes naturales: Tienen acceso directo a operaciones como pago móvil, consulta de saldo de sus cuentas y la opción de chatear con el asistente virtual Dani.

Clientes jurídicos: Además de estas funciones, pueden acceder con un solo clic a la Suite BanescoPagos, una herramienta esencial para la gestión de sus negocios.

La actualización también ha mejorado la ergonomía de la aplicación. Los botones de inicio de sesión y de clave dinámica ahora están estratégicamente ubicados en la parte superior de la pantalla para una interacción más fluida.

Compromiso de la institución

Con esta mejora, Banesco reafirma su compromiso con la innovación y la seguridad, manteniendo todos los servicios tradicionales de la aplicación —como pagos, recargas, transferencias, y operaciones en moneda extranjera— mientras ofrece una plataforma más moderna y centrada en las necesidades de sus usuarios.

La nueva versión de BanescoMóvil ya está disponible para su descarga y actualización en las tiendas Google Play Store y App Store.

Caracas / EFE