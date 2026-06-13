Banco de Sangre del hospital de Carúpano realizará actividades en la semana de la donación de sangre

El Banco de Sangre del hospital Santos Aníbal Dominicci de Carúpano, en el estado Sucre, anunció el cronograma de actividades que se cumplirá a partir del lunes 15 de junio, con motivo de la Semana de la Donación de Sangre.

Las actividades iniciarán con una misa de acción de gracias y un acto de entrega de reconocimiento a donantes voluntarios, con la actuación del cantante Axel Enrique.

Fecha

El martes 16 se realizará una jornada de donación de sangre, en la sede de la institución, que se replicará el miércoles en la Segunda Brigada de Infantería de Marina José Francisco Bermúdez y el jueves en la biblioteca de la Universidad Politécnica de Paria.

El viernes se ampliará el programa, con una caminata desde el parque Karupana hasta el estacionamiento del hospital. En el sitio se realizarán actividades culturales, recreativas, juegos tradicionales y una bailoterapia, para cerrar la semana de promoción de esta importante acción.

Sucre/ Yumelys Díaz