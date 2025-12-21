Balbino Fuenmayor igualó a Eliézer Alfonzo como máximo jonronero en Caribes

La temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) está siendo de ensueño para Balbino Fuenmayor. Uno de sus más recientes logros fue igualar a Eliézer Alfonzo como el máximo jonronero de Caribes de Anzoátegui con 95 batazos de vuelta entera.

"Balbineitor" igualó la histórica marca la noche del sábado 20 de diciembre, con un cuadrangular solitario en la victoria de La Tribu 9-6 sobre Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta de esa entidad.

Por si fuera poco, el toletero derecho quedó en solitario en la sexta posición entre los líderes en vuelacercas de por vida en la LVBP, dejando atrás a Luis Raven y Óscar "cachi" Salazar, ambos con 94. Además llegó a 16 bambinazos en la presente zafra y quedó a uno de igualar el récord para un jugador de Caribes, en poder del curazoleño Yurendell Decaster (17 en la campaña 2005/2006).

Trabajo

En declaraciones al circuito radial de La Tribu luego de finalizar el compromiso en Margarita, Balbino Fuenmayor dejó claro que la gran temporada que está teniendo no es producto de la casualidad, si no del trabajo.

Señaló que para esta zafra la preparación comenzó desde temprano y los resultados están a la vista de todos. No obstante, dejó claro que para él la prioridad es el rendimiento colectivo y enfatizó que la misión de todos en Caribes es avanzar al Round Robin.

Números

"Balbineitor" en esta campaña de la LVBP rompió un récord personal de cuadrangulares en una zafra, que era de 11. Hasta el momento acumula 16 y le restan cinco juegos de temporada regular para seguir igualando o estableciendo nuevas marcas, como por ejemplo la de más jonrones en una contienda para un jugador de Caribes, en manos de Yurendell Decaster.

El nativo de Güigüe, estado Carabobo previamente superó el tope de carreras empujadas en la franquicia, que eran 360 por Eliézer Alfonzo. Actualmente acumula 367 y tiene todavía oportunidad de seguir aumentando esa cifra.

De igual manera en esta campaña superó la barrera de los 500 inatrapables en el circuito rentado nacional y se convirtió en el sexto máximo jonronero de por vida en la LVBP con 95. Está a solo dos de igualar en el quinto lugar al histórico slugger Antonio Armas y a cinco de entrar al selecto club de los bateadores con al menos 100 bambinazos en la pelota venezolana.

Camino al MVP

Con la espléndida campaña de Balbino Fuenmayor, todo apunta a que es uno de los grandes candidatos al premio Jugador Más Valioso de la temporada en la LVBP.

El derecho suma tres reconocimientos al Jugador de la Semana, lo que es una muestra de que su producción ha sido constante e importante para que La Tribu esté compitiendo por un cupo a la postemporada.

Hasta el sábado 20 de diciembre Fuenmayor suma 16 vuelacercas, 43 carreras remolcadas, 24 anotadas, un total de 60 inatrapables con .323 de average y un OPS de 1.017.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo