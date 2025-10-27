Balbino Fuenmayor fue electo Jugador de la Semana en la LVBP

El poderoso bateador Balbino Fuenmayor, de Caribes de Anzoátegui, fue electo Jugador de la Semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), por su destacado desempeño con el madero en los últimos seis encuentros de La Tribu.

"Balbineitor" fue pieza fundamental para que los aborígenes consiguieran cinco victorias al hilo en su casa, fabricando hasta 55 carreras en el lapso y 34 de ellas al pitcheo de las Águilas del Zulia.

El carabobeño terminó la segunda semana de acción del circuito rentado nacional con nueve inatrapables en 17 visitas al plato. Registró un cuadrangular, par de dobles, cuatro carreras anotadas y 11 empujadas para un promedio de .429 en el período donde vio acción en seis encuentros, aunque en uno tomó solo un turno y salió luego de recibir un pelotazo.

Hay que destacar que la mejor jornada del experimentado toletero fue el jueves 23 de octubre, cuando La Tribu enfrentó al conjunto zuliano. En ese choque (que terminó 19-4) Fuenmayor estuvo perfecto al irse de 5-5 con cinco fletadas.

Números históricos

De igual manera el domingo, en el encuentro que terminó ganando Caribes 11-10 sobre Leones del Caracas, el bateador derecho sacudió un vuelacercas para llegar a 82 en su carrera en Venezuela y ubicarse en el undécimo lugar de todos los tiempos, igualado con Héctor Giménez.

Por si fuera poco, "Balbineitor" es el jugador activo con más bambinazos en la LVBP. También está a un estacazo de vuelta entera de meterse entre los 10 mejores de por vida en la liga y a dos de quedar solo en ese décimo lugar, que está en poder de René Reyes, justamente su coach de bateo en la tropa oriental.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo