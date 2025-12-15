Balbino Fuenmayor fue electo Jugador de la Semana en la LVBP

Por tercera oportunidad en la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) el slugger de los Caribes de Anzoátegui, Balbino Fuenmayor, fue electo como Jugador de la Semana.

"Balbineitor" quedó como el pelotero más destacado en el noveno ciclo de la presente zafra, según informó la liga este lunes 15 de diciembre en sus redes sociales. Con el reconocimiento conseguido en la segunda y quinta semana, se convirtió en el primer jugador de La Tribu en obtener la distinción hasta en tres ocasiones durante la etapa de ronda regular en una misma contienda.

El toletero carabobeño participó en los cinco encuentros del conjunto aborigen. Tuvo 21 turnos en los que conectó 11 inatrapables, cuatro de ellos cuadrangulares, remolcó nueve carreras y anotó seis, además de cerrar con average de .524.

Historia

En su trayectoria de más de 10 años en la LVBP -todos con Caribes-, Balbino Fuenmayor ya acumula siete reconocimientos al Jugador de la Semana. Sin embargo, hay que destacar que solo en la presente zafra tiene casi la misma cantidad de distinciones que en el resto de su carrera.

El oriundo de Güigüe, estado Carabobo, atraviesa a los 36 años su mejor campaña en el circuito rentado nacional. Y es que superó su tope personal en vuelacercas, que era de 11, y ya acumula 14.

Registra 41 rayitas fletadas, que es su segunda mejor cifra (la primera es de 53) aunque de mantener el ritmo que tiene puede alcanzar su marca o imponer un nuevo récord para él.

De igual manera tiene ocho dobles y 21 carreras anotadas en 43 desafíos.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo