Eliminación de Paulistano marcó el fin de la temporada de Edson Tovar en Brasil

La temporada 2026 del base venezolano Edson Tovar en la Liga de Básquetbol de Brasil (NBB) llegó a su fin tras la barrida 3-0 que Pinheiros le propinó a Paulistano, en los cuartos de final del circuito amazónico.

Pinheiros, que figuró segundo en la ronda regular com registro de 30-8, despachó a los paulistas com marcadores de 102-92, 76-68 y 84-74.

Tovar destacó con 11 puntos, cuatro rebotes, tres asistencias y una recuperación en el primer choque; 11 tantos, tres capturas y dos robos de pelota en el segundo; y 17 contables, cuatro tableros, una entrega y cuatro balones recuperados en el cotejo de despedida.

Proyección internacional

El internacional vinotinto de 21 años se afianza como uno de los jugadores de mayor proyección tras completar su tercera experiencia internacional, luego de sus pasos por las canchas de Colombia y España.

En Brasil promedió 7,9 puntos, 3,2 rebotes, 2,7 asistencias y 9,9 de coeficiente de efectividad.

El armador, que debutó con Trotamundos de Carabobo el pasado jueves con faena de 10 unidades, un rebote y dos asistencias, también fue el autor de uno de los cinco triple dobles que hubo en la temporada brasileña.

Santiago / León Aguilar