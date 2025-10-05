Bad Bunny responde a la polémica por el Super Bowl: "nuestra huella no la podrán borrar"

El músico puertorriqueño Bad Bunny respondió con sorna en su monólogo en el programa Saturday Night Live (SNL) a la polémica entre facciones conservadoras por que vaya a ser el encargado de amenizar el descanso de la Super Bowl, el mayor evento deportivo de Estados Unidos, el 8 de febrero y recordó que la herencia hispana del país "nadie la podrá sacar o borrar".

Benito Antonio Martínez, más conocido como Bad Bunny, fue la estrella invitada anoche al popular SNL y aprovechó su monólogo, mayormente en inglés, para con sarcasmos asegurar que su participación en el Super Bowl "tiene a todo el mundo feliz, incluido a Fox News", que se ha sumado a las voces conservadoras que critican la elección del boricua, crítico con la política antimigratoria del presidente Donald Trump.

Bad Bunny, que recordó que lleva a unos meses muy intensos por los conciertos de su residencia en Puerto Rico, pasó al español para decir que el hecho de que vaya a protagonizar el concierto del descanso del Super Bowl "más que un logro mío, es un logro de todos (los latinos), demostrando que nuestra huella y nuestra aportación a este país nunca nadie la podrá sacar o borrar".

Petición

"Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender (español)", añadió el artista, que protagonizó varios sketchs, entre ellos una adaptación de la famosa serie infantil mexicana "El Chavo del Ocho".

Varias voces conservadoras han criticado e incluso han pedido boicotear el Super Bowl de febrero, que se celebrará en Santa Clara, California, por la elección del famoso reguetonero puertorriqueño, que no ha ocultado su oposición a Trump e incluso a rechazado actuar en EE.UU. debido al miedo a que el ICE continué con sus redadas indiscriminadas.

Los Ángeles / EFE