Bad Bunny, Adidas y Mercedes llevan por primera vez un vehículo de Fórmula 1 a Puerto Rico

Bad Bunny, adidas Originals y el equipo de Mercedes-AMG PETRONAS F1 se unieron para realizar recientemente una exhibición de un vehículo de Fórmula 1 (F1) por primera vez en Puerto Rico, en el céntrico puente de Dos Hermanos de la capital puertorriqueña de San Juan.

"Un sueño hecho realidad, en verdad no salir de Puerto Rico para poder cumplir un sueño de ver la Fórmula 1 es maravilloso", afirmó a EFE Sofía Hernández de 14 años, ataviada con una gorra roja de Ferrari.

La demostración del W13 de Mercedes/AMG-Petronas conducido por el reconocido piloto mexicano Esteban Gutiérrez desató gran expectación entre los amantes de las carreras de la categoría reina del motor, que esperaron durante horas bajo la lluvia para ver el espectáculo de automovilismo.

Comentarios

"Nos comentan que hay personas que llegaron en la noche de ayer y se ha visto personas llegando desde las 1:00 (5:00 GMT)", informó en su página de Facebook de JL Promotions.

El monoplaza recorrió desde la playita del Condado hasta el otro extremo del puente Dos Hermanos, donde el vehículo giró para volver al punto de partida, entre los vítores de los asistentes.

"Esta súper cool que hayan traído esta dinámica para acá porque hay muchas personas que no tienen la oportunidad de poder darse el viaje y ver estas carreras en otros lugares", subrayó Jan Rivera de 29 años, que llegó al evento desde su pueblo natal, Carolina, ubicado en el norte de Puerto Rico, y esperó desde las 5:00 hora local (9:00 GMT) para presenciar el vehículo de F1 que hizo su aparición a las 9:00 (13:00 GMT).

Presentaciones de Bad Bunny

En este contexto, Bad Bunny, que está inmerso en su residencia musical de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, anunció que se une oficialmente al equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 como su nuevo integrante.

Tras la exhibición, los aficionados de las carreras de alta velocidad se podrán sumergir en la historia del automovilismo en una exposición de trajes de carrera auténticos de Mercedes-AMG PETRONAS F1, guantes, botas y otros artículos históricos en el Coliseo de Puerto Rico.

Por otro lado, las instalaciones de Pier10 en el barrio de Puerta de Tierra, en San Juan, se transformarán este sábado en el epicentro de la cultura automotriz puertorriqueña con la celebración de Pier10 Cart Port.

Como parte de la experiencia, los asistentes podrán conocer al piloto mexicano de Mercedes-Benz con trayectoria en la F1.

Los Ángeles / EFE