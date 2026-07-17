Avanza equipamiento y construcción de viviendas en Fuerte Tiuna para afectados por sismos

En el complejo militar de Fuerte Tiuna, ubicado en Caracas, se reanudaron las labores de construcción y equipamiento con electrodomésticos de apartamentos destinados a los ciudadanos que perdieron sus hogares por los terremotos del 24 de junio, según la agencia de noticias EFE. Estos eventos sísmicos causaron la muerte de más de 5.000 personas y dejaron a cerca de 18.000 sin vivienda.

Se reportó la presencia de personal de ingeniería y obreros en edificios de once y quince pisos que se encuentran en fase de desarrollo. Las estructuras forman parte del programa gubernamental Gran Misión Vivienda Venezuela. Asimismo, se documentó un vehículo de carga perteneciente a una tienda de electrodomésticos frente a dos de las edificaciones ya concluidas.

Un funcionario de seguridad declaró a EFE que más de doscientos apartamentos están en proceso de equipamiento para ser asignados a personas del estado La Guaira que se quedaron sin residencia. Por su parte, un efectivo militar indicó que se ordenó el retiro de vehículos en el área debido a una actividad gubernamental prevista para el sábado.

Estos movimientos coincidirían con el anuncio del Gobierno de entregar las primeras doscientas viviendas esta semana y continuar con la asignación antes de que finalice el año.

En el ámbito oficial, la ministra de Hábitat y Vivienda, Paola Posani, comunicó a través de la red social Instagram que sostuvo una reunión con representantes del sector construcción para avanzar en la edificación de cuatro torres en Fuerte Tiuna, las cuales aportarán 342 apartamentos. De igual forma, un material audiovisual difundido por el ministerio el 13 de julio indica que la finalización del sector está programada para los próximos meses.

Caracas / Redacción web