viernes
, 17 de julio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Venezuela accedió a 346 millones de dólares en el FMI para atender emergencia tras sismos

julio 17, 2026
Rodríguez afirmó que estos fondos estarían destinados al proceso de "recuperación y reconstrucción" tras sismos / Foto: Archivo

Venezuela ha accedido a 346 millones de dólares de "sus propios recursos" en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así lo anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Rodríguez afirmó que estos fondos estarían destinados al proceso de "recuperación y reconstrucción" tras los devastadores sismos del pasado 24 de junio.

"Esto permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos", expreso el comunicado difundido por las redes sociales oficiales.

Caracas / Redacción web

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