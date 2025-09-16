Autoridades realizaron recorridos por comercios de Lechería en el marco de la campaña "Rompe el Ciclo"

En el marco de la campaña “Rompe el Ciclo”, autoridades del municipio Diego Bautista Urbaneja realizaron una nueva jornada de recorridos por establecimientos de la ciudad de Lechería, con el objetivo de escuchar a los comerciantes y trabajar juntos para hacerle frente a las incidencias que involucran a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo.

La actividad contó con la participación del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna) de Urbaneja, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (Idenna), el Consejo de Protección de Lechería y el acompañamiento de la Policía Municipal de Urbaneja.

En esta oportunidad fueron visitados ocho comercios ubicados en zonas como Plaza Mayor, la Calle del Hambre y la carrera 5, donde las autoridades sostuvieron encuentros directos con propietarios y trabajadores para concientizar sobre la atención y el trato hacia niños en situación de calle o mendicidad.

La presidenta del Cmdnna Urbaneja, Liseth Centeno, destacó la importancia de estas visitas a los comerciantes y usuarios. “El resultado que hemos observado desde que iniciamos los recorridos es positivo: la agresividad y la permanencia de estos niños en situación de riesgo ha disminuido considerablemente”.

Hasta la fecha, se han realizado seis recorridos de sensibilización, logrando visitar un total de 38 locales comerciales del municipio.

Las instituciones participantes reiteraron su compromiso en seguir trabajando de manera articulada con la comunidad y el sector comercial para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en Lechería.

Lechería / Redacción web