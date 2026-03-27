Autoridades presentaron la programación de Semana Santa en Lechería

Desde la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá de Lechería, en el estado Anzoátegui, las autoridades eclesiásticas y municipales presentaron este jueves, la programación religiosa de Semana Santa que se desarrollará desde el 27 de marzo hasta el 5 de abril.

Monseñor Carlos Viña, párroco de este templo; y el padre Trino Sandoval, encargado de la Iglesia María Auxiliadora, fueron los encargados de dar a conocer todos los detalles de las diferentes actividades, en compañía del alcalde Manuel Ferreira.

Se conoció que el viernes 27 de marzo se realizará el Vía Crucis parroquial en las iglesias Chiquinquirá, María Auxiliadora y Santo Domingo de Guzmán, a partir de las 5:00 p.m.

Desarrollo

El 29 de marzo se celebrará el Domingo de Ramos con la bendición de las palmas y misas en horarios de la mañana y la tarde. Mientras que para el lunes 30 de marzo están previstas las Santas Misas, seguidas de la tradicional Procesión del Silencio en las tres parroquias.

Las autoridades eclesiásticas manifestaron que para el Martes Santo, además de participar en horas de la mañana en la Misa Crismal que este año se llevará a cabo en la parroquia Espíritu Santo de Barcelona, en horas de la tarde habrá misas en cada templo y un Concierto Sacro, con la participación de la coral Mater Salvatoris, en la parroquia Chiquinquirá.

Señalaron que el miércoles 1 de abril se celebrarán las misas en honor al Nazareno, seguidas de las procesiones del Nazareno y la Dolorosa. El jueves continuarán con la Misa de la Cena del Señor.

Para el Viernes Santo tienen previsto llevar a cabo la Liturgia de la Pasión del Señor, la visita a los siete templos y las procesiones del Santo Sepulcro.

Mientras que el sábado 4 de abril tendrá lugar la Solemne Vigilia Pascual en horas de la noche y la programación culminará el Domingo de Resurrección, con misas en distintos horarios en todas las parroquias.

Apoyo

Ferreira informó que desde la municipalidad se desplegará un operativo especial, junto a los organismos de seguridad, para garantizar el orden durante toda la programación.

Destacó que trabajarán de la mano con la iglesia para acompañar cada una de las actividades durante la temporada.

Lechería / Elisa Gómez