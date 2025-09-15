Autoridades dieron inicio al año escolar 2025-2026 desde el Grupo Chile de Barcelona

Desde el recién renovado Grupo Escolar República de Chile de Barcelona, la alcaldesa Sugey Herrera dio inicio al año escolar 2025-2026, este lunes 15 de septiembre, acompañada de la Autoridad Única de Educación en Anzoátegui, Adriana Sandonato.

Se conoció que los mil 845 niños y adolescentes de este complejo educativo empezaron sus actividades, como lo orientó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, en un espacio que fue rehabilitado tras el compromiso adquirido por la mandataria municipal.

Entre las labores, que se sumaron a las realizadas por la comunidad a través de la Consulta Popular Nacional del 27 de abril, con el cual se intervino en ese entonces el sistema de agua, estuvo pintar más de 4 mil 400 metros entre salones, área administrativa, bibliotecas, paredes internas y externas; fortalecer el sistema eléctrico y alumbrado, recuperar la cerca perimetral y optimizar la cancha.

Herrera recordó que desde el ayuntamiento se intervienen para este nuevo año escolar 10 escuelas, iniciativa que, aseguró, se mantendrá para ir poco a poco mejorando todos los centros.

Otros

A diferencia del Grupo Escolar República de Chile, en la mayoría de los planteles públicos de la ciudad se visualizó una baja asistencia de niños y adolescentes, en este primer día.

Se conoció que en algunas escuelas, la matrícula por salón no superó los 10 estudiantes y el despacho se realizó temprano, puesto que el personal también tenía que cumplir con el proceso de inscripción y actualización de datos.

De igual manera, se supo que como parte de la adaptación al nuevo año escolar, hay quienes desarrollarán actividades recreativas durante la semana.

Barcelona / Elisa Gómez