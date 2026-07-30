Autoridades atienden voraz incendio en el Centro Comercial El Cedro de Porlamar (+Fotos)

Un incendio consumió las instalaciones del Centro Comercial El Cedro, situado en la avenida Bolívar de Porlamar, municipio Mariño del estado Nueva Esparta, donde operaban los establecimientos Oh Wow, Mr. Price y Día Loco.

El director de Seguridad Ciudadana, José Medina, confirmó que no se registraron pérdidas humanas ni personas heridas, reportándose únicamente daños materiales en la infraestructura tras el despliegue inmediato de los organismos de seguridad.

Desde la madrugada de este jueves 30 de julio, bomberos, efectivos policiales, Protección Civil (PC) de la entidad y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) atendieron la emergencia con el apoyo de cisternas para sofocar las llamas.

Detalles

El primer comandante de los Bomberos de Nueva Esparta, José Hernández, explicó que el fuego se propagó rápidamente debido a la gran cantidad de material combustible presente en el lugar y a la intensidad del viento.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a los propietarios de comercios a cumplir con las normas de seguridad e inspecciones técnicas que realiza el cuerpo de bomberos para prevenir este tipo de eventos.

El organismo mantiene revisiones constantes en centros comerciales y estaciones de servicio para garantizar el funcionamiento de los sistemas de protección.

Siniestro

Este representa el segundo siniestro registrado en la zona en menos de un mes, tras el hecho ocurrido en la avenida cuatro de mayo debido a una falla eléctrica.

Sobre el siniestro reciente en El Cedro, los equipos especializados iniciaron las investigaciones para determinar las causas del fuego una vez concluidas las labores de enfriamiento.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero