Autoridades activaron consejo científico que atenderá falla del túnel Guamacán en el Turimiquire

Autoridades nacionales y regionales actualizaron, este viernes, la situación de los trabajos de reposición del servicio de agua desde el túnel de trasvase Guamacán, en el Sistema Turimiquire del estado Sucre, cuyo colapso mantiene sin el servicio a Cumaná, a los municipios Bolívar y Cruz Salmerón Acosta y a parte del estado Nueva Esparta. Se informó que los trabajos en el sitio se encuentran en una segunda fase.

Los ministros de Obras Públicas y de Atención de las Aguas, Juan José Ramírez Luces y Carlos Mast, respectivamente, visitaron la zona para inspeccionar las labores de rehabilitación y reparación del túnel, junto con la gobernadora Jhoanna Carrillo.

Ramírez informó, durante el recorrido, que se movilizó un consejo científico, un grupo de expertos en la materia, que sumarán esfuerzos para apoyar y atender la contingencia presentada con el suministro de agua en la ciudad de Cumaná.

El grupo científico está conformado por un equipo de ingeniería de túneles, cuya labor consiste en eliminar la obstrucción del túnel.

La inspección tuvo lugar en el sector Periquito, donde están instalados sistemas de iluminación, ventilación y maquinaria de excavación minera. La complejidad técnica de la estructura ha obligado a innovar en procedimientos para buscar reponer el servicio de agua.

El ministro Ramírez señaló, además, que movilizarán una maquinaria especial que entrará al túnel de trasvase Guacamán de la represa para la remoción de escombros y sedimentos.

Esfuerzo

El ministro Mast Yustiz enfatizó que están trabajando a tiempo completo, junto con las otras dos instancias, regional y municipal para resolver la situación a la brevedad posible.

Por su parte, la mandataria regional Jhoanna Carrillo subrayó que por otras fuentes hídricas han atendido unas 24 comunas, además de 60 unidades cisternas que están surtiendo a las comunidades.

Además, se reactivó la estación Cumaná-Cumaná, con agua por tubería en varios sectores de la ciudad.

Sucre/ Corresponsalía