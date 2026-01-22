Asoprocave entregó al gobierno nacional Plan de Acción para el Desarrollo sector cacaotero de Venezuela

El gremio productor de cacao a nivel nacional, encabezado por la dirigencia del estado Sucre, entregó ante los ministerios de Agricultura y Tierras Productivas, Ciencias y Tecnología, Comercio y la Corporación Socialista del Cacao, el Plan de Acción para el Desarrollo y Prosperidad del sector cacaotero de Venezuela.

Álvaro López, director de la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave) y dirigente en Sucre, explicó que el plan plantea ocho líneas estratégicas y programáticas, que marcan y señalan la ruta para el despegue y prosperidad económica del sector cacaotero nacional.

“Es nuestro deber contribuir con la autoridades del Estado Venezolano aportando datos técnicos, propuestas, programas, planes y proyectos específicos que contribuyan a resolver los nudos críticos del sector cacaotero nacional”, recalcó.

Aranceles

Adicionalmente, informó que se hizo entrega ante el Ministerio de Comercio Nacional, de una correspondencia dirigida al ministro Luis Antonio Villegas, solicitando su intermediación y diligencias ante las autoridades norteamericanas, para la total exoneración de los aranceles impuestos a los principales rubros de la oferta agrícola exportable del país, como lo son el cacao y café.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano