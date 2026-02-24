Asociaciones de jubilados planean nueva manifestación por aumento salarial

Los representantes de disitintas asociaciones de jubilados adscritas a la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) planean la realización de una nueva manifestación pública para exigir un aumento salarial.

Horacio Aray, vocero de los jubilados de la alcaldía de Barcelona, recordó que los adultos mayores son los más vulnerables en un contexto económico como el de Venezuela, pero ellos siguen recibiendo pensiones en base a un salario de 130 bolívares, lo que no les alcanza para nada.

En una reunión realizada la mañana de este martes 24 de febrero en la Casa Sindical de la capital anzoatiguense, donde participó personal retirado de diferentes alcaldías, así como de la policía estadal y otros entes, acordaron realizar una concentración el próximo 16 de marzo. Explicaron que será un día después de que se cumplan cuatro años del último incremento salarial, salvo que antes haya algún anuncio por parte del gobierno nacional.

Derechos

Horacio Aray resaltó que para la exigencia de pensiones dignas se apegan al Artículo 80 de la Constitución Nacional, que en resumen establece que El Estado le garantizará a los adultos mayores el pleno ejercicio de sus derechos y garantías, sumado a que se le respetará su dignidad humana y les asegurarán atención integral y beneficios de la seguridad social que aseguren su calidad de vida.

A juicio de los representantes de las diferentes asociaciones de jubilados nada de esto se está cumpliendo y por eso están llamando a una nueva concentración pacífica.

Erwin Rangel, presidente de la organización de jubilados de la alcaldía del municipio Sotillo, también solicitó al gobierno encargado de Venezuela la eliminación del instructivo Onapre, "que fue creado para destruir los beneficios económicos de las contrataciones colectivas".

"Aprovechamos para hacerle un reclamo al alcalde (de Puerto La Cruz) Jesús Marcano para que se restituya el beneficio del cesta ticket para los sobrevivientes. Desde el año 2013 todo el personal pasivo de la alcaldía lo cobraba, pero desde 2022 les fue retirado y queremos que se haga justicia", expresó.

Llamado

Gustavo Tovar, presidente de la Asociación de Jubilados en Acción del estado Anzoátegui, hizo un llamado puntual al gobernador del estado, Luis Marcano. "Ya basta de tanto engaño y tanta miseria que estamos viviendo los jubilados y pensionados de la entidad. Le pido que revisemos la contratación colectiva y discutamos una nueva, que vaya en beneficio de todos", manifestó.

Enfatizó que de a poco les han ido restando beneficios como la bolsa de comida, medicinas, atención médica, servicios funerarios, entre otros. A ma vez acotó que varios de esos beneficios no los necesitarían si tuvieran un salario digno, acorde a la canasta básica.

Barcelona/ Javier A. Guaipo