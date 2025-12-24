Asfura se declara "preparado para gobernar" Honduras tras ser proclamado presidente electo

El conservador Nasry 'Tito' Asfura, respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este miércoles estar "preparado para gobernar" Honduras luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró virtual presidente electo del país centroamericano.

"Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", subrayó Asfura en un mensaje en la red social X, minutos después de la declaratoria oficial hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE; Cossette López, y Carlos Cardona (suplente).

Según el recuento del CNE, Asfura ganó con el 40,26 % de los votos emitidos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, cuyo recuento se desarrolló muy lentamente en medio de denuncias de presuntas irregularidades y con escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias que se inició el pasado 18 de diciembre con cinco días de retraso.

"Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE @CneHonduras. Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones", enfatizó Asfura, del conservador Partido Nacional.

La declaración fue hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE y representante del conservador Partido Liberal; Cossette López, representante del Partido Nacional, y Carlos Cardona (suplente), con la oposición del tercer consejero principal, Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien el martes denunció que se estaba gestando un "golpe de Estado electoral".

"Por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el Pleno de Consejeros del CNE, declara presidente constitucional de la República de Honduras por el período de cuatro años, que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030 al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah", indica la declaración.

Según el registro oficial del CNE, hasta las 15:00 hora local (21:00 GMT), el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quedó en segundo lugar con el 39,54 %, mientras que la candidata del Libre, Rixi Moncada, en el tercero con el 19,19 %.

La resolución del CNE, leída por la consejera López subraya que Asfura obtuvo 1.479.822 votos, Nasralla 1.452.796 y Moncada 705.428 sufragios.

Tegucigalpa / EFE