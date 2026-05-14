Aseguran que la Casa del Maestro nunca le ha pertenecido legalmente a la FVM

Mercedes Mattey, quien se identifica como presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui, aseguró que la Casa del Maestro, ubicada en Barcelona, municipio Bolívar, y que recientemente ha estado en el ojo público, siempre le ha pertenecido a la gobernación de Anzoátegui.

Según la vocera, el terreno donde se encuentra la edificación es propiedad municipal y la bienhechuría es del Ejecutivo.

Añadió que en 1962 el gobierno de turno donó el espacio a los docentes de la entidad, pero nunca hubo un documento que reflejara que el lugar pasaba a ser propiedad de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) u otra organización gremial.

Cabe recordar que el pasado martes 12 de mayo la gobernación del estado ratificó su intención de recuperar el espacio ante supuestas irregularidades detectadas. Ese mismo día una representación de Sinvema reclamó que el inmueble tiene alrededor de un año cerrado y exigieron que les sea devuelto.

Aclaratoria

Mattey indicó que, en aras de salvaguardar los bienes y derechos del gremio docente del estado, se estructuró un "plan de defensa integral orientado a evitar la venta del inmueble conocido como la Casa del Maestro".

Detalló que ese plan incluyó la intervención de la Procuraduría General del Estado, así como del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz).

Agregó que, luego de evaluar la situación, las autoridades llegaron a la conclusión de que el proceso de venta carecía de validez jurídica.

"De acuerdo a un documento que tenemos y que está registrado en el registro de Barcelona, se ofreció el inmueble por 350 mil dólares y la gobernación evitó que se hiciera esa venta fraudulenta", expresó la vocera, quien aseguró también que las personas que estaban al frente de la negociación fueron citadas a declarar y no se presentaron.

También confirmó parte de lo que dice el comunicado del Ejecutivo con respecto a arrendamientos del espacio y su uso indebido.

Disputa

Mercedes Mattey reconoció que en los últimos años se ha generado una duda respecto a quién es realmente la presidenta de Sinvema Anzoátegui, pues la dirigente Maira Marín se presenta con el mismo cargo. No obstante, aseveró que ella tiene un auto (resolución judicial motivada) avalado por el ministro del Trabajo que la reconoce como cabeza de la directiva del sindicato.

"La última elección hecha en Sinvema a nivel estadal fue en 2008. En aquella oportunidad ganó el profesor Pedro Luis Rodríguez y yo era secretaria general. Pero en 2017, cuando él pasa a ocupar un cargo en la gobernación, me correspondía a mí tomar su lugar en la presidencia", detalló.

Agregó que en aquel año se intentó realizar unas elecciones internas para definir una nueva directiva, pero por algunas irregularidades el Consejo Nacional Electoral (CNE) no dio luz verde.

Según Mattey, aún así una parte del sindicato decidió continuar con el proceso comicial, pero ella se abstuvo porque consideraba que carecía de legalidad.

Finalmente indicó que en ese entonces ganó Marín y desde allí comenzó la disputa que al día de hoy se mantiene.

Barcelona / Javier A. Guaipo