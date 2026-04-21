Asamblea Nacional debatirá designación de Comisión Preliminar para postulaciones judiciales

La Asamblea Nacional incluyó en su orden del día de la sesión ordinaria de este martes 21 de abril, el nombramiento de los diputados que integrarán la Comisión Preliminar para la posterior designación del Comité de Postulaciones Judiciales.

De acuerdo con la propuesta, publicada en su cuenta de X, esta designación se realiza en conformidad con lo consagrado en el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

La sesión está prevista para las 3:00 de la tarde y también se discutirá sobre el "Proyecto de acuerdo en respaldo a la gran peregrinación por el levantamiento de las sanciones y la paz" y el "Proyecto de acuerdo con motivo de los 216° años del Grito de la Independencia de Venezuela del 19 de abril de 1810".

Caracas / Redacción web