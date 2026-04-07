Artemis II capta histórico “ocaso de la Tierra” desde la órbita lunar

La tripulación de la misión Artemis II logró captar una impactante imagen de la Tierra “poniéndose” en el horizonte lunar el pasado 6 de abril de 2026, mientras sobrevolaba la Luna a bordo de la nave Orion.

La fotografía evoca la icónica imagen Earthrise (Salida de la Tierra), tomada hace 58 años por el astronauta Bill Anders durante la misión Apollo 8, la primera en llevar humanos a orbitar el satélite natural de la Tierra.

Además del valor simbólico de la imagen, la misión Artemis II marcó un nuevo hito en la exploración espacial. La tripulación rompió récords al alcanzar la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra, llegando a un máximo de 406.640 kilómetros. En su punto más cercano al satélite, los astronautas se ubicaron a unos 6.550 kilómetros de la superficie lunar.

La imagen principal, captada a las 6:41 p.m. (EDT) a través de una de las ventanas de la nave, muestra a la Tierra en tonos azules suaves y blancos brillantes, parcialmente oculta tras el horizonte lunar cubierto de cráteres. La parte oscura del planeta corresponde a la noche, mientras que en el lado iluminado se distinguen formaciones nubosas en espiral sobre Australia y Oceanía.

En primer plano destaca el cráter Ohm, cuyas paredes presentan bordes en terrazas y un fondo relativamente plano interrumpido por picos centrales. Estas formaciones se originan cuando la superficie lunar, fundida por el impacto que dio lugar al cráter, rebota hacia arriba durante su proceso de formación.

Por su parte, la histórica fotografía de Apollo 8 muestra a la Tierra emergiendo sobre la superficie lunar, en una imagen que marcó un antes y un después en la percepción del planeta desde el espacio. La nueva captura de Artemis II no solo rinde homenaje a aquel momento, sino que reafirma el avance de la humanidad en su regreso a la exploración de la Luna.

Puerto La Cruz / Redacción web