Arrancó con todo la octava edición de la Menca Cup en Barcelona

Rodó el balón en la octava edición de la Menca Cup y en la primera jornada se disputaron hasta 30 encuentros, que se llevaron a cabo entre el estadio Venezuela y el del sector Las Casitas, ambos en Barcelona.

Dicho torneo de fútbol menor reúne a equipos de diferentes municipios del estado Anzoátegui, así como de entidades vecinas como Guárico, Monagas, Sucre, Bolívar y Nueva Esparta. Incluso en él participan divisiones inferiores de organizaciones que compiten a nivel profesional, como el Anzoátegui FC.

El certamen, cuya primera fecha se desarrolló el miércoles 19 de noviembre, tuvo una jornada inaugural con actos protocolares un día antes. Además se extenderá hasta el próximo domingo 23 en las ocho categorías presentes (entre 2011 y 2018).

Jornada completa

En la categoría 2018 hubo tres compromisos y todos tuvieron a un equipo victorioso. Tigers superó 2-0 a Ciudad Vinotinto, Anzoátegui goleó 6-0 al anfitrión Menca Sport y Real Barcelona se impuso 5-2 sobre AFI Jesús Clemant.

Al igual que en el anterior, en la categoría 2017 hubo tres desafíos. Atlético Anzoátegui y Deportivo Margarita pactaron a dos, Menca y Pascua Lyons empataron sin goles, mientras que Ciudad Vinotinto despachó 2-0 a Gio González.

En la 2016 fueron cuatro los careos y el más rimbombante fue el que terminó 9-0 a favor de Real Victoria sobre Tigers. Élites de Anzoátegui venció 3-1 a Oropeza Castillo, Liga Metropolitana derrotó 2-0 a AFI Jesús Clemant y hubo paridad 1-1 entre Menca y Champlins.

Donde hubo mayor igualdad fue en la categoría 2015, pues dos de los tres choques terminaron en empate y ningún equipo marcó más de un tanto. Puma y Monarcas igualaron 1-1, el Civo Guayana vs AFI Jesús Clemant terminó sin goles y Academia El Tigre se impuso por la mínima a Juvelandia.

Otros resultados

En la 2014 Menca y Ciudad Vinotinto ganaron 1-0 a Atlético Anzoátegui y Real Barcelona, respectivamente. Atlético Junior despachó 2-0 a AFI Clemant, C.C. Español goleó 3-0 a Élites, Cumaná III venció 3-2 a Anzoátegui y FC Cedeño igualó 1-1 con Cras Anaco.

AFI Clemant pactó 0-0 con Anzoátegui y Atlético Anzoátegui apabulló 4-0 a Champion en la categoría 2013. Menca se quedó con el triunfo ante Diamantes con marcador de 1-0 y Manglar ganó 2-1 a Élites.

El anfitrión Menca aplastó 6-0 a Anzoátegui Azul en la 2012, aunque luego se vieron opacados por el 9-0 que le endosó Atlético Camino a Core Sport. Puma y Monarcas consiguieron triunfos con idéntico marcador de 2-1 sobre Atlético La Cruz y Anzoátegui Blanco, respectivamente.

Menca también firmó goleada en la categoría 2011 y fue un 6-0 sobre Amigos Sport. Atlético Camino vapuleó 5-0 a AFA Anzoátegui y Alevines ganó 2-0 a Atlético La Cruz.

Este jueves continúa la jornada del torneo con 27 partidos distribuidos entre el estadio Venezuela y el de Las Casitas.

Barcelona/ Javier A. Guaipo