Arismendi consolidó su oferta turística con una agenda diversa durante Semana Santa (+Fotos)

Autoridades del municipio Arismendi destacaron este lunes el éxito de la temporada de Semana Santa 2026. El sector turístico registró un flujo importante de visitantes, quienes eligieron la zona para disfrutar de los días festivos.

Bajo el lema “Vente Pa' Río”, el municipio se posicionó como uno de los destinos predilectos de la entidad.

El resultado fue posible gracias al trabajo conjunto entre entes municipales y nacionales, bajo la coordinación de la Fundación Eventura, que presentó una programación robusta basada en recreación, cultura y atención de calidad.

Seguridad y atención al visitante

Para garantizar espacios seguros en todo el municipio, se ejecutó un despliegue integral de seguridad. En el operativo participaron la Policía Nacional y Estadal, la Guardia Nacional Bolivariana, Protección Civil y la dirección de Seguridad Ciudadana de la alcaldía.

Asimismo, el Instituto Nacional de Turismo (Inatur) desempeñó un rol fundamental con la instalación de un punto de información en Río Caribe, iniciativa que permitió elevar los estándares de hospitalidad y orientación al temporadista.

Emprendimiento y cultura

De acuerdo con el balance del gobierno municipal, las principales playas fueron el centro de la sana convivencia. Por su parte, la Corporación para el Desarrollo Económico de Arismendi (Codea) impulsó la "Río Bodega", un espacio diseñado para proyectar el emprendimiento local.

La agenda cultural y religiosa también destacó por su variedad:

Actos religiosos: La iglesia de Río Caribe mantuvo sus puertas abiertas con diversas actividades.

La iglesia de Río Caribe mantuvo sus puertas abiertas con diversas actividades. Arte y cine: El Instituto Municipal para el Patrimonio Cultural y Educación (Impec) ofreció funciones de teatro y cine a cielo abierto.

El Instituto Municipal para el Patrimonio Cultural y Educación (Impec) ofreció funciones de teatro y cine a cielo abierto. Galerías: El Centro para las Culturas del Caribe Carmelo Laborit recibió al público en su galería de arte María Centeno.

Cierre festivo

El broche de oro musical estuvo a cargo de la agrupación Piezas de Indias, que cautivó a los asistentes con ritmos afrovenezolanos. En paralelo, Playa La Punta vibró con la "White Party", un evento amenizado por Atahualpa y Tambores Los Santos, que culminó con la tradicional quema de Judas.

Sucre / Corresponsalía