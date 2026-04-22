APUFATUCV advierte acciones de calle si no hay un aumento salarial "decente"

La secretaria general de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUFATUCV), Argelia Castillo, informó que sostuvieron una reunión con la ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjúan, con el fin de abordar la situación salarial del sector.

Castillo señaló que durante el encuentro la ministra les habría comunicado que actualmente no existen recursos disponibles para un aumento.

Explicó que la respuesta genera preocupación entre los trabajadores universitarios, debido a la persistencia de las condiciones económicas que los afectan.

Argelia Castillo advirtió que, de no concretarse un aumento salarial significativo, continuarán con acciones de calle para exigir respuestas. Asimismo, reiteró que el gremio mantendrá las medidas de protesta hasta obtener resultados concretos en materia salarial.

Caracas / Redacción web