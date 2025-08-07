Apple subirá a 600.000 millones de dólares sus inversiones en EE.UU. para evitar aranceles

Apple anunciará su compromiso de invertir otros 100.000 millones de dólares para ampliar su producción en Estados Unidos, elevando así su inversión total en el país a 600.000 millones de dólares en los próximos cuatro años, en línea con las exigencias del presidente Donald Trump y con el objetivo de evitar aranceles".

La Casa Blanca confirmó la información publicada por la agencia Bloomberg, según la cual Trump hará este anuncio durante un evento programado en la Casa Blanca a las 16:00 horas (20:00 GMT), en el que estará acompañado por el director ejecutivo de Apple, Tim Cook.

De acuerdo con Bloomberg, Apple busca incrementar su producción en territorio estadounidense para evitar los aranceles punitivos que afectan a sus productos estrella, como los teléfonos iPhone, cuyo ensamblaje se realiza actualmente en India.

Agenda económica

"La agenda económica 'Estados Unidos Primero' del presidente Trump ha asegurado billones de dólares en inversiones que respaldan el empleo y el desarrollo empresarial en el país", afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en un comunicado enviado a la agencia.

Antes de este nuevo anuncio, Apple ya había informado su intención de invertir 500.000 millones de dólares en proyectos diversos, como la construcción de una planta de fabricación de servidores en Houston (Texas) o la apertura de una academia para proveedores en Michigan.

Las acciones de Apple, que han experimentado caídas en lo que va del año debido a la política arancelaria de la Casa Blanca, subieron hasta un 3,6 % este miércoles, alcanzando su nivel más alto en casi tres meses.

Imposiciones de Trump

A comienzos de este año, Trump amenazó con imponer un arancel del 25 % a los productos de Apple si la compañía no trasladaba la fabricación de sus dispositivos a Estados Unidos.

En mayo, Apple anunció que produciría en India los iPhones destinados al mercado estadounidense para esquivar los aranceles aplicados a las importaciones desde China, una decisión que fue mal recibida por el mandatario republicano.

Trump ha utilizado la política arancelaria como herramienta de presión para incentivar a las empresas a regresar su producción al país y generar nuevos empleos, pero expertos advierten que esta estrategia podría traducirse en un aumento de precios para los consumidores estadounidenses.

Sillicom Valley / EFE