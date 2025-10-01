Anzoatiguenses destacaron en Olimpiada Nacional de Robótica (+Video)

Dos equipos anzoatiguenses destacaron en la Olimpiada Nacional de Robótica, que se llevó a cabo a cabo recientemente en Caracas, Distrito Capital.

La pareja compuesta por Alexandra Sánchez y Michelle Carneiro fue una de las agrupaciones orientales que sobresalió, al ocupar en el primer lugar de la categoría Futuros Innovadores Senior, gracias a su proyecto Phoenix Assitant, un robot asistente médico que puede ser utilizado al momento de realizar terapias neurológicas.

También despuntaron Ashley Brazón, Gustavo Valenzuela y Lixer Cen Wu, quienes conformaron un equipo aurirrojo que creó RG Again, que ganó en el apartado Misiones Robóticas Senior.

Privilegio

La periodista especializada en Ciencia y Tecnología, Laura Torres, perteneciente al staff de Atarraya, informó que estos jóvenes obtuvieron el derecho de representar a Venezuela en las Olimpiadas Mundiales de Robótica que se efectuarán del 26 al 28 de noviembre en Singapur.

Además, indicó que durante el evento nacional participaron 250 personas, provenientes de distintos rincones de Venezuela.

Valencia / Joseph Ñambre