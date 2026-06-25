Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta enviaron brigadistas y activaron centros de acopio por terremotos en Caracas (+Fotos)

Autoridades estadales y municipales de los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta se activaron desde la misma noche del miércoles para enviar brigadistas especializados en desastres hacia Caracas y La Guaira, las dos zonas más afectadas por los terremotos registrados en el zona central del país, y cuya intensidad fue de 7,2 y 7,5 grados.

Asimismo desde la mañana de este jueves, se empezaron a instalar centros de acopio para recabar insumos y enviarlos a la zona de desastre, caracterizada por el derrumbe de casas y edificios.

Las entidades

Anzoátegui, por instrucciones del gobernador Luis Marcano, envío la mañana de este jueves un primer grupo de funciones de Protección Civil (PC) y Bomberos para colaborar en las labores de búsqueda y rescate.

La comisión está conformada por unos 51 profesionales y técnicos. También enviaron un lote de insumos médicos y dos ambulancias.

Y en materia de centros de acopio, la movilización fue significativa, tanto en el sector privado como público.

Entre los puntos donde están recibiendo los donativos se encuentran las sede de la gobernación y PC, ubicadas en las avenidas 5 de Julio y Fuerzas Armadas, respectivamente.

La alcaldía del municipio Simón Bolívar también instaló centros de acopio en su sede de la plaza Boyacá, en las instalaciones de PC y en la Casa del Abuelo.

El gobierno de Lechería, también hizo lo propio y además de enviar rescatistas, habilitó dos puntos para recibir ayuda: uno en el Centro Comercial Forum Plqzay otro en la plaza de Puerto Príncipe.

También se conoció que algunas cadenas de supermercados, comercios e iglesias se están sumando a esta iniciativa solidaria.

El partido Vente Venezuela igualmente habilitó puntos de recolección en diferentes plazas Bolívar de la entidad.

Más detalles

Y los anzoatiguenses nuevamente hicieron gala de su solidaridad y desde tempranas horas se acercaron a los centros de acopio para llevar los donativos.

Movidos por el deseo de ayudar y el amor al prójimo, cientos de anzoatiguenses se movilizaron hacia los centros de acopio habilitados en la zona norte del estado Anzoátegui para hacer entrega de donativos para los afectados por los terremotos en el centro de acopio.

Uno de los sitios más concurridos fue el centro activado en Playa Mansa, Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja.

"Vinimos para acá porque hay que ayudar a todas las personas que se han visto afectadas en la zona central del país. Emocionalmente creo que todos quedamos afectados, gracias a Dios aquí (Anzoátegui) no pasó a mayores, pero invito a todas los que puedan ayudar a que vengan. También llamamos a las autoridades a que brinden la ayuda y consigan los implementos, y las máquinas para ayudar a las personas que se encuentran tapiadas", comentó Nataly Rosales, con lágrimas en sus ojos, producto de la situación vivida en el territorio nacional.

La joven Camila Jado, quien realizó su donativo en el centro habilitado en la plaza de Puerto Príncipe, comentó que decidió sumarse a la noble causa porque "hoy fueron ellos en Caracas, pero pudimos haber sido nosotros los afectados".

"No estamos en un país apto para recuperar las cosas de manera rápida, aquí se trabaja el triple para tener las cosas, así que cualquier persona que quiera sumarse a esta ayuda, será totalmente bienvenida, cualquier aporte es bueno", aseveró.

Más donaciones

En el municipio Sotillo se observaron puntos de acopio en el elevado de Puerto La Cruz, la sede de Protección Civil (estos activados por la alcaldía porteña) y la plaza Bolívar y el colegio Miguel Otero Silva, este último ubicado en la parroquia Pozuelos.

Hasta las 10:20 am, un total de 15 personas habían colaborado con la entrega de ropa, alimentos y agua, detalló el profesor Jesús Sevilla.

Cabe mencionar que en Guanta también se activaron jornadas de recepción de donativos en la sede de la alcaldía portuaria y en la de Protección Civil.

Se conoció que todos estos espacios del área metropolitana de Anzoátegui estarán activos mañana viernes 26 de junio desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm.

En Sucre

Y desde el estado Sucre se conoció que brigadistas de Protección Civil y de los Bomberos del municipio Bermúdez se sumaron a los grupos de rescate y salvamento que aportarán en las labores de búsqueda de víctimas por los terremotos de la zona central del país.

Tanto bomberos como brigadistas tienen experiencia en este tipo de eventos naturales, porque algunos trabajaron en el terremoto de Cariaco, que el próximo 9 de julio cumplirá 29 años.

Además, los funcionarios son expertos en actuación de desastres en espacios confinados.

A los rescatistas de Bermúdez se han unido funcionarios de Cumaná, Andrés Mata y otros municipios de la entidad.

Y en la isla

En Nueva Esparta, la gobernadora Marisabel Velásquez, aseguró que en la región insular no se registraron daños materiales ni pérdidas de vidas.

La funcionaria calificó la situación general como crítica, haciendo especial mención a lo ocurrido en La Guaira, y elevó una plegaria por las víctimas de otros estados afectados.

Para apoyar la contingencia, anunció la apertura de centros de acopio en las sedes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la sede de la gobernación insular.

Como parte de las acciones locales, las autoridades confirmaron que esta misma noche se realizará una oración ecuménica en los 11 municipios del estado para pedir por la protección de la población.

De igual manera, se reportó que los organismos competentes ya se encuentran atendiendo un grupo importante de solicitudes e informes sobre ciudadanos margariteños desaparecidos que fueron consignados a través de la plataforma Ven App.

¿Qué se puede donar?

Alimentos no perecederos: enlatados, arroz, pasta, granos, leche en polvo, agua potable

Artículos de higiene personal: Toallas sanitarias, pañales (niños y adultos), jabón, champú, crema dental, papel higiénico.

Insumos médicos básicos: alcohol, gasas, algodón, analgésicos, curitas, tapabocas.

Ropa en buen estado, sábanas y cobijas.

Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta / Jesús Bermúdez - Javier A. Guaipo - Elisa Gómez - Mario Guillén - Yumelys Díaz