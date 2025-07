Anzoátegui pactó sin goles con Marítimo en Copa Venezuela

Este martes 29 de julio se disputó el compromiso de ida de los octavos de final de la Copa Venezuela 2025 de la llave entre Anzoátegui FC y Marítimo de La Guaira. El compromiso, que se disputó en el Polideportivo Camurí Chico de la entidad litoralense, quedó 0-0.

Fue un desafío en el que el director técnico de los anzoatiguenses, Leonardo "Leo" González, presentó un 11 titular con varias piezas que habitualmente son suplentes, para darles minutos y a su vez descanso a los que juegan con más frecuencia.

No obstante, con la mira puesta en la victoria, el estratega no dudó en darle ingreso en el segundo tiempo a elementos como Christian Santos, Anthony Velasco o Guillermo "Memo" Marín, aunque igualmente no pudieron vulnerar el arco rival. El cruce se definirá el próximo martes 5 de agosto, en el estadio José Antonio Anzoátegui.

Sin chispa

Pese a que en la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025 Anzoátegui logró marcar dos goles para vencer 1-2 a Metropolitanos FC en Caracas, a los dirigidos por Leo González les sigue faltando chispa de la mitad de la cancha hacia adelante.

Con el de este martes ya son cinco los partidos disputados por los orientales en este mes de julio y en cuatro no pudieron marcar. En primera instancia el estratega González puso su confianza en Jesús Castellano, Aldry Contreras y Leonardo Ortíz para el ataque, pero en la segunda mitad le dio ingreso a Santos, Velasco y Marín buscando un nuevo rostro que no se logró ver.

Vale acotar que el enfrentamiento por Copa Venezuela fue ante un equipo de la segunda división venezolana, pero en el engramado del Camurí Chico no se notó la diferencia de categoría entre un cuadro y el otro. De hecho, Marítimo mostró un desempeño más claro a la hora de llevar peligro a la portería rival e incluso estuvieron cerca de ganar el careo sobre el final.

Fue una jugada de tiro libre en la que el centro iba con dirección al segundo palo del arquero Moisés Gallo y este logró repeler un remate mordido de Jhon Escobar. En la misma jugada el balón quedó en el aire y lo cabeceó Jaiser Altamar, pero pegó en el travesaño. Luego se dio otro disparo de un futbolista rojiverde, que impactó en la espalda de un guaireño para que el esférico llegara finalmente a las manos de Gallo.

Una muestra de lo que fue el desenvolvimiento ofensivo de uno y otro está en las estadísticas, pues los litoralenses registraron hasta ocho remates al arco, por uno solo de Anzoátegui.

Llave abierta

La llave quedó totalmente abierta y todo se definirá el próximo martes 5 de agosto en el estadio José Antonio Anzoátegui, ubicado en el Polideportivo Simón Bolívar del eje Barcelona-Puerto La Cruz.

El equipo que logre salir airoso avanzará a los cuartos de final de la Copa Venezuela 2025. De ganar Marítimo, será la segunda vez consecutiva que despacha al Anzoátegui en esta instancia, mientras que en caso de salir airosos los orientales, habrán cobrado venganza.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo