Anzoátegui FC sigue sin conocer la victoria en condición de local

Para el Anzoátegui FC el hecho de conseguir victorias en condición de local sigue siendo una tarea pendiente en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Futve. Luego de tres choques en el estadio José Antonio Anzoátegui del Complejo Polideportivo Simón Bolívar de Barcelona, el balance es de tres derrotas.

El panorama luce aún más preocupante cuando los anzoatiguenses apenas han marcado un gol ante su afición, mientras que han recibido siete. La última de las dianas en contra fue en el compromiso del sábado 7 de marzo, en el que perdieron 0-1 ante Academia Puerto Cabello.

Tras seis fechas del campeonato los dirigidos por Adrián Sánchez suman apenas cuatro unidades, todas conseguidas de visitante (victoria sobre Portuguesa y empate con Trujillanos FC). Actualmente ocupan la posición número 12 de la tabla y su siguiente compromiso será clave, pues es ante el colista Monagas SC en Maturín, que viene de conseguir sus primeros tres contables al vencer a Trujillanos FC.

Sin claridad

En lo que va de torneo Anzoátegui ha marcado seis goles (tres de ellos en la victoria sobre Portuguesa) y ha recibido 11. Si bien es cierto en el último par de encuentros la defensa ha mostrado una mejor cara al solo recibir dos tantos, el ataque sigue sin carburar.

Al menos en el choque ante Puerto Cabello fueron pocas las llegadas claras. La propuesta del director técnico Adrián Sánchez se basó en llegadas al arco rival por las bandas, pero el grueso de los centros que se generaban no encontraban un delantero natural dentro del área o los balones llevaban mucha potencia y sobraban a los atacantes.

A eso hay que agregarle que al menos en un par de oportunidades se produjeron llegadas rápidas a la portería custodiada por Joel Graterol, pero las jugadas terminaron con remates desviados.

El propio Sánchez reconoció en la rueda de prensa posterior al partido que debieron sumar un ariete más para tener mayor presencia en el área del oponente, sobre todo porque su equipo se adueñó del balón en tramos largos del careo, pero no tuvieron finalizaciones claras.

Vale acotar que Academia Puerto Cabello ganó ese compromiso con un gol de Jean Franco Castillo al minuto 11, en una de las pocas pifias que tuvo la defensa oriental.

Reacción

El estratega Sánchez aseguró que su equipo trabaja duro en los entrenamientos y está convencido de que van por buen camino, aunque el torneo avanza y si aspiran a meterse entre los ocho mejores del Apertura necesitan una reacción urgente.

La visita al Monagas SC será determinante, pues, en caso de salir airoso, Anzoátegui se mantendrá en la pelea por los puestos de clasificación a Fase Final. Una derrota los dejaría atrás en la pelea tomando en cuenta que el octavo (Carabobo FC) tiene ocho puntos, mientras que un empate los perjudicaría a ambos, ya que los "guerreros del Guarapiche" solo tienen tres unidades.

