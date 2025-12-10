Anzoátegui FC anunció tres bajas más de cara a la temporada 2026

El Anzoátegui FC anunció a través de sus redes sociales que tres de los jugadores que integraron la plantilla en su debut en la Primera División del fútbol venezolano no continuarán en el equipo de cara a la temporada 2026.

Franklin González (atacante), Moisés Gallo (portero) y César Urpín (defensor) son los tres nuevos nombres que se suman a la lista de bajas. Anteriormente el club informó que Christian Santos y Anthony Graterol, así como los foráneos Gonzalo Villarreal, Rafael Sangiovanni, Ezequiel Gnemmi, Alejo Antilef y Yeisson Bossa tampoco serán parte del plantel para el próximo año.

En total ya son 10 los jugadores cuya marcha fue confirmada, además de la ida del director técnico Leonardo González, que tomó las riendas del Portuguesa FC. De momento la organización anzoatiguense no ha informado sobre incorporaciones ni quién estará al mando en el banquillo, aunque ya comenzaron los trabajos de pretemporada.

Aporte

De las tres bajas más recientes que anunció el Anzoátegui, la más notable es la del delantero Franklin González. El nativo del estado Trujillo vio acción en 34 compromisos (entre Liga Futve y Copa Venezuela) y aportó siete goles, dos de ellos de penalti, más tres asistencias.

El atacante de 28 años era una de las piezas fijas en ofensiva para Leo González, aunque su rendimiento en todo el año no fue lo suficientemente regular como para marcar diferencias.

Moisés Gallo se encargó de custodiar el arco anzoatiguense tras la salida a Ecuador del guardarmeta titular Yhonatann Yustiz, pero solo disputó tres compromisos en los que recibió seis goles. Dos de los partidos fueron en el arranque del Torneo Clausura y luego perdió el puesto con Josué Agüero.

Finalmente César Urpín, nativo de Barcelona, llegó para reforzar la defensa a mediados del primer semestre y en total disputó 10 partidos, tomando en cuenta tabto la liga como la copa.

Más bajas

Entre los jugadores que inicialmente se informó sobre su marcha, los que mayor peso tuvieron en la temporada del Anzoátegui fueron los argentinos Gonzalo Villarreal y Alejo Antilef, pues ambos eran los líderes de la defensa y mediocampo, respectivamente.

Ante todas las bajas ya mencionadas, no queda más que esperar a ver de qué nivel serán las incorporaciones del equipo -si es que hay- o si por el contrario se apuesta a un proyecto donde tome mayor protagonismo el talento joven de las categorías inferiores.

Vale acotar que en la plantilla todavía hay piezas interesantes como el capitán Guillermo "Memo" Marín, Emerson Ruíz o el goleador del equipo en 2025, el colombiano Anthony Velazco, además de Josué Agüero.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo