Anzoátegui es la segunda entidad con los precios más altos de alquileres de casas y apartamentos, después del Distrito Capital

De acuerdo con un reciente informe elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), en alianza con el portal de ventas Mercado Libre, Anzoátegui es la segunda entidad en el país con los precios más altos de alquileres de casas y apartamentos, por debajo del Distrito Capital.

Los resultados del estudio de investigación sobre el comportamiento del mercado inmobiliario nacional durante octubre de 2025, fueron presentados este miércoles por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Ucab, Ronald Balza y el director del Observatorio de Empleabilidad de la casa de estudios, Gabriel Wald.

Tomando como base los anuncios de venta publicados por Mercado Libre -y enfocando el estudio en las cinco entidades con más cantidad de avisos-, se encontró que en octubre el precio promedio del alquiler de casas ofertadas en el portal web, fue de 6 dólares por metro cuadrado (m2) para el Distrito Capital. Al comparar la cifra con el mes anterior, se encontró que el costo de arrendamiento de las casas en Caracas se elevó 4,3%, mientras que la variación interanual (octubre 2024 -octubre 2025) fue de 3,8 % más.

Ubicándose en segundo lugar, Anzoátegui alcanzó un precio promedio de $ 4,2 por metro cuadrado de las casas para alquiler en octubre. En este caso, la cifra significó una disminución de -11,8 % con respecto al valor de arrendamiento de septiembre, y un descenso más pronunciado de -21,6 % al compararse con el mismo mes del año pasado.

A pesar de la reducción de precios intermensual e interanual, los alquileres de casas de la entidad oriental siguen siendo de los más costosos del país.

Le siguen, Lara con $ 2,8 el metro cuadrado, Carabobo con $ 2,7 / m2, y Aragua con $ 2 / m2.

En el caso de los alquileres de apartamentos, el Distrito Capital continuó ocupando el primer lugar, con un precio promedio de alquiler de $9,8 / m2.

Mientras, Anzoátegui se ubicó en segundo lugar, con costos de arrendamiento de $6,3 el metro cuadrado.

Precios de venta



El comportamiento de los costos de inmuebles fueron, en general, al alza este año, en comparación con 2024. De las cinco entidades con más anuncios en Mercado Libre, el precio promedio más alto para la venta de casas en octubre fue el del Distrito Capital ($547 / m2), seguido de Carabobo ($259 / m2), Lara ($255 / m2), Miranda ($217) y Aragua ($190 / m2). En el caso de los apartamentos, Distrito Capital siguió encabezando la lista de precios para la venta ($846 / m2), seguido de Carabobo ($505/ m2), Aragua ($410 / m2) y Miranda ($383 / m2). El comportamiento de los costos de inmuebles fueron principalmente al alza en comparación con 2024.

La variación intermensual (septiembre-octubre) en la entidad oriental fue levemente a la baja (-0,6%), mientras la comparación entre los meses de octubre de 2024 y 2025 también significó una reducción de precios (-1,5%) en apartamentos ofrecidos para arrendamiento, aunque mucho menos pronunciada que para las casas de la región.

Los tres estados que siguen a Anzoátegui en materia de costos de alquiler de apartamentos son: Carabobo y Aragua (ambos con precios de $4,7 / m2) y Lara ($4,4 / m2).

Académicos de la Ucab, en alianza con Mercado Libre, presentaron informe sobre situación inmobiliaria / Foto: R.B

Estados con más avisos de venta

Los especialistas detallaron que para el estudio estadístico se utilizó un universo de 148 mil 980 anuncios activos en la plataforma www.mercadolibre.com.ve durante octubre de 2025, referidos a la venta y alquiler de casas y apartamentos.

Adicionalmente, fueron usados datos históricos correspondientes a publicaciones desde enero de 2024.

Para el informe preliminar se tomaron en cuenta las cinco entidades con mayor cantidad de anuncios.

En el caso de ventas de casas, las cinco entidades con más cantidad de avisos en octubre fueron: Distrito Capital (44,5% de anuncios), Carabobo (20,8%), Aragua (9,3%), Lara (8,7%) y Miranda (5,8%).

Para la venta de apartamentos, las cinco entidades con más avisos fueron: Distrito Capital (62,7 %), Carabobo (16,5%), Aragua (6,1%), Miranda (3,6%) y Lara (3,2 %).

En ambos casos (venta de casas y apartamentos) los anuncios de estas cinco entidades superaron entre el 82 % y el 89% de total de publicaciones de Mercado Libre para todo el país,

Las cuatro principales entidades orientales totalizaron 4,4 % de los avisos publicados en octubre para venta de casas: Nueva Esparta (1,6%), Anzoátegui (1,5%), Monagas (1,2%) y Sucre (0,1%).

En cuanto a la venta de apartamentos, la región oriental totalizó 3,2% de los avisos en la web: Anzoátegui (con 1,6% de anuncios), Nueva Esparta (1,5%), Monagas (0,1%) y Sucre (0,0%).

Al poner la lupa sobre Anzoátegui, se encuentra que 31,8% de los avisos corresponden a casas y 68,2% se refieren a apartamentos. Asimismo, la mayor cantidad de publicaciones de este estado (77,7%) ofrecían inmuebles para la venta y 22,3 % para alquiler.

Avisos para alquiler



Las cinco entidades con mayor cantidad de avisos para alquiler de casas publicados en Mercado Libre durante octubre fueron: Distrito Capital (44,5%), Carabobo (19,5%), Lara (15,9%), Aragua (6,8%) y Anzoátegui (3,6%). En relación a los apartamentos, los porcentajes de publicaciones para arrendamiento se distribuyeron de la siguiente manera: Distrito Capital (63,9 %), Carabobo (18,6%), Aragua (5,2%), Lara (3,6%) y Anzoátegui (2,8%).

Anzoátegui: la mayor tasa de efectividad

La Ucab presentará los siguientes informes sobre comportamiento inmobiliario con una frecuencia semestral.

Gabriel Wald, quien también es consultor de investigación en Mercado, puntualizó que en este momento sólo era posible evaluar la cantidad de inmuebles ofrecidos para venta y alquiler, sin detallar si las operaciones llegaron o no a concretarse.

El estudio también abordó la llamada Tasa de Efectividad, la cual mide el porcentaje de visitas hechas al anuncio en la web que terminan por materializarse en el contacto efectivo de un potencial comprador.

De acuerdo al informe ejecutivo, la tasa de efectividad de los anuncios de alquiler oscila entre 5% y 12%, es decir, que un anuncio de alquiler visitado, genera alrededor de 8% de contactos de personas interesadas.

El estado Anzoátegui fue el estado con mayor tasa de efectividad con 8,99%, seguido de Aragua (7,20%), Carabobo (6,17%), Distrito Capital (7,85%) y Lara (5,28%).

Caracas / Rodolfo Baptista