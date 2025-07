Anzoátegui cayó ante Caracas y sigue sin levantar cabeza en el Clausura

El Anzoátegui FC sigue sin levantar cabeza en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Futve. La noche del viernes 18 de julio cayó 0-1 ante Caracas FC, en un duelo correspondiente a la tercera jornada del campeonato, donde todavía no conoce la victoria.

La oncena dirigida por Leonardo González una vez más no encontró el camino al gol y por tercer desafío al hilo se queda sin anotar, lo que ya comienza a ser motivo de preocupación. En defensa se mostraron sólidos y el único lunar fue una jugada donde el árbitro principal pitó penalti a favor de la visita -que terminó en el tanto de Michael Covea-, aunque con inconformidad por parte de los locales por la rigurosidad del juez José Uzcátegui.

La nota positiva del encuentro para los anzoatiguenses fue el debut en primera división del arquero Josué Agüero, quien fue una de las figuras del equipo en la Liga Futve 2 2024. Agüero, que no había podido estrenarse en la categoría de oro ante la presencia de Yhonatann Yustiz y recientemente de Moisés Gallo, lució seguro y solvente en su primer desafío.

Sin gol

El desafío entre orientales y capitalinos arrancó parejo, con buen ritmo, llegadas de lado y lado, pero nada concreto. Los locales tuvieron un par de acercamientos antes de los 10 minutos, pero la defensa rival acabó con sus intenciones.

Igualmente los "Rojos del Ávila" ganaron un tiro libre al borde del área, pero Josué Agüero repelió el disparo. Poco después el joven guardameta sacó un par de remates más de los visitantes, lo que le permitió ganar más confianza de la que ya tenía en su debut.

Los dirigidos por Leo González lograron también un par de disparos desviados de la portería defendida por Frankarlos Benítez antes de que llegara la jugada polémica del partido. Tras un centro desde la banda derecha, José Hernández Chávez no logró impactar el balón mientras luchaba con la marca de César Urpín y cayó al suelo dentro del área, lo que llevó al árbitro José Uzcátegui a pitar penalti a favor de Caracas.

Las quejas no se hicieron esperar, pues los jugadores del cuadro anzoatiguense alegaban que el agarrón no era lo suficientemente fuerte como para decretar pena máxima. Vale acotar que el compromiso contaba con la herramienta del VAR, pero el juez no fue llamado a revisar la acción y se quedó en penalti, que transformó en gol Michael Covea al minuto 36 con un remate a la derecha de Agüero, que se había lanzado hacia su izquierda.

Posterior a la diana de los dirigidos por Fernando Aristeguieta (que vio el choque desde la grada por cumplir suspensión), el árbitro expulsó al entrenador Leo González por reclamos al cuarto árbitro. El episodio tocó el orgullo de los locales, que se volcaron al ataque en el tramo final del primer tiempo, aunque sin éxito.

Para el arranque de la segunda mitad Anzoátegui salió con la firme intención de buscar el empate, que casi consigue al 47' con un remate ligeramente desviado del defensor argentino Gonzalo Villarreal. Además habían entrado Anthony Velasco y José Lovera en lugar de Tomás Blanco y César Urpín.

Aldry Contreras soltó un par de disparos lejanos, el capitán Guillermo "memo" Marín también, al igual que Velasco, pero en unos casos el balón se fue desviado y en otros llegó sin problemas a las manos de Benítez.

Por momentos los locales arrinconaron a los capitalinos en su cancha, pero la línea defensiva rival se mantuvo impenetrable. Ni por el centro ni por las bandas encontraron la forma de generar oportunidades claras de peligro y de a poco se fue consumando el triunfo avileño.

Alarma

Pese a que en declaraciones en conferencia de prensa el asistente técnico de Leo González, Pedro Vera, calificó el inicio del Torneo Clausura del equipo como deficiente y no malo, la realidad es que netamente en números el panorama comienza a preocupar.

En tres compromisos los anzoatiguenses han recibido cinco goles y no han marcado, pero tampoco han podido generar demasiadas ocasiones claras de peligro. De hecho en ninguno de los tres duelos el arquero rival ha salido como figura, lo que da muestra de que a los atacantes orientales les ha costado producir volumen de juego.

Vale acotar que Vera, al igual que González tras la primera fecha, recordó que el equipo tuvo varias bajas de cara a este segundo semestre y solo han incorporado a Aldry Contreras, lo que consideran insuficiente. Acotó que se está trabajando en nuevas incorporaciones, aunque no dio más detalles.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo