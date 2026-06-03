Ányelo Cisneros metió a Gimnasia de Comodoro en la final de Argentina

Gimnasia de Comodoro del alero venezolano Ányelo Cisneros aplastó 88-54 a Ferrocarril de Oeste y clasificó a la final de la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina.

Apoyado por su hinchada en el gimnasio Socios Fundadores, el quinteto dirigido por el entrenador Pablo Favarel se impuso de principio a fin, en el quinto y último partido de la semifinal.

"La Magia" regresa así a una instancia decisiva tras 20 años de ausencia.

Cisneros protagonista

Ányelo Cisneros volvió a ser protagonista para el quinteto de La Patagonia, con 14 puntos y siete rebotes. En tanto, el pivot sucrense Jesús Centeno vio el lauro desde el banco de suplentes.

En la serie semifinal, Cisneros promedió 13,6 puntos, 8,6 rebotes, 1,0 asistencia, 1,0 recuperaciones y 0,2 bloqueos, para erigirse como la principal arma del conjunto verdiblanco.

El elenco de Comodoro se medirá con Quimsa por el cetro del circuito gaucho, a partir del próximo 6 de junio.

Santiago / León Aguilar