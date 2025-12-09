Antonio Ledezma admitió que es posible que María Corina Machado no logre viajar a Oslo

El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma afirmó este martes que la voluntad de María Corina Machado es asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo, pero dio a entender que es posible que el desplazamiento no llegue a producirse: "Dios proveerá".

"Es el deseo de todos. Es la propia voluntad de María Corina. Pero bueno, Dios proveerá. Haga lo que ella haga, va a tener la comprensión de todos los venezolanos", dijo el opositor venezolano a EFE en el Grand Hotel de Oslo.

Al mismo tiempo se declaró ilusionado por volver a ver a la líder, que no ha aparecido en público desde principios de año, pues "activa una explosión de sentimiento en todos quienes tenemos en ella nuestra esperanza".

La alegría por la entrega del Nobel supone "una turbulencia de sentimientos", explicó Ledezma, pues también choca con el dolor por el sufrimiento de los venezolanos, ya que "hay un pedazo de ese corazón que palpita" por los presos políticos y los millones de familias que extrañan a sus seres queridos exiliados y desperdigados por todo el globo.

Al mismo tiempo, Ledezma enfatizó que el galardón es "un espaldarazo, un respaldo moral a la lucha del pueblo venezolano" y que los ciudadanos de ese país sienten ese reconocimiento como propio.

"Porque si un pueblo ha protagonizado épicas y epopeyas, es el pueblo venezolano y por eso el Nobel es como si se colgara una condecoración en el pecho de cada mujer y de cada hombre venezolano", remachó.

Agenda

Originalmente, estaba previsto que Machado llegara a más tardar a Oslo este martes para participar en la tradicional rueda de prensa del ganador del Nobel de la Paz, en la víspera de la ceremonia.

Sin embargo, este encuentro con la prensa fue primero aplazado por el Instituto Nobel de Oslo y posteriormente cancelado, mientras que la organización ha reconocido que en estos momentos no se puede prever cómo y cuándo la exdiputada venezolana llegará a la capital noruega.

La propia Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio.

Oslo / EFE