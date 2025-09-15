Año escolar 2025-2026 inició en el estado Sucre con baja asistencia de estudiantes a los planteles

En Sucre, se dio inicio al año escolar con la apertura de los planteles para recibir a los niños y adolescentes, que comienzan el nuevo periodo de clases.

Desde la gobernación de la entidad se emitió un mensaje de bienvenida a los estudiantes, dirigido por la gobernadora Jhoanna Carrilo. “Mi abrazo respetuoso y con mucho afecto para cada niño, niña, adolescentes, jóvenes y adultos que inician otra etapa en su preparación integral”, reza el comunicado.

En un recorrido por el municipio Bermúdez, se verificó que en efecto, cada plantel recibió a sus estudiantes, aunque la asistencia fue baja, algo que no resulta extraño, porque todavía hay inscripciones y muchos padres están en el proceso de equipar a sus hijos para el año escolar.

Testimonio

Es el caso de Mariana Patiño, que compraba la tela en una tienda del ramo para hacer los pantalones escolares de su hijo de siete años. “No había podido antes, y si pierde esta semana no pasa nada”, dijo.

En la escuela República de Haití, su directora, Rosángel Martínez, confirmó que recibieron a un reducido grupo de niños, porque aún se encuentran en plenas inscripciones.

En la mayoría de los planteles privados también iniciaron labores con estudiantes en aulas, aunque muchos sigan recibiendo inscripciones.

Sucre / Corresponsalía Carúpano