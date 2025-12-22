Andrea Tachinamo estrenó su nuevo tema “Estar contigo”

La cantante anzoatiguense Andrea Tachinamo estrenó este fin de semana su nueva propuesta musical titulada “Estar contigo”, la cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El tema, escrito y compuesto por la propia Tachinamo y producido por Big Rogerss, fusiona ritmos tropicales con una historia de amor que busca atrapar a quienes lo escuchan.

Previo al lanzamiento, en sus redes sociales, la artista describió este proyecto como un sueño hecho desde el corazón para quienes la siguen y para quienes aún no conocen su música.

Este lanzamiento se convierte en el cuarto sencillo de Andrea, sumándose a sus temas anteriores: “Otro planeta”, “Ansiedad” —una versión propia junto al maestro Chelique Sarabia — y “Ahora que te tengo”.

Lechería / Carlos Morales