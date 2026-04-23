Andiep Nueva Esparta implementa medidas financieras para frenar morosidad

La Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep) en Nueva Esparta aplica estrategias financieras para completar el año escolar 2025-2026. Con el cierre del ciclo cerca, los planteles fortalecen los procesos de recaudación para cumplir los compromisos operativos y mantener la estabilidad administrativa.

La directora de finanzas de Andiep en la región insular, Bárbara Hernández indicó que evalúan estructuras de costos orientadas a la sostenibilidad.

Aseveró que el propósito es equilibrar la calidad académica con la situación económica de las familias, mediante alternativas que eviten aumentos bruscos y promuevan una administración transparente de los recursos.

Una medida principal contra la morosidad -dijo- es la incorporación de plataformas de pago flexible como Cashea.

Esta opción permite a los representantes financiar las cuotas escolares, cumplir los pagos mensuales y ajustar el presupuesto familiar sin afectaciones inmediatas.Los colegios complementan estas herramientas con canales de comunicación para acordar convenios de pago personalizados.

A través de asesorías jurídicas y administrativas, los representantes con retrasos pueden regularizar su situación mediante acuerdos mutuos, sin interrumpir la formación de los estudiantes por motivos económicos.

"La variedad de ofertas y escalas de mensualidades en Nueva Esparta facilita que cada familia seleccione la opción que se ajuste a su capacidad financiera", aseveró la directora de la asociación

Feria

Andiep Nueva Esparta realizará este viernes 24 de abril, desde las 3:00 de la tarde en la plaza Bolívar de La Asunción, la primera edición de la feria literaria “Las letras toman La Asunción”.

Tatiana Bowen, presidenta regional de Andiep, señaló que el evento sirve de antesala al Día Mundial del Libro y rinde homenaje a figuras como Cervantes, Shakespeare y Teresa de la Parra. El encuentro busca fomentar la lectura entre niños y jóvenes, acercándolos al libro físico.

Bowen enfatizó la integración de la comunidad educativa con la cultura regional.

Por su parte, Sor Elena Salazar, otra de las directivas de Andiep, destacó la participación especial de Armando José Sequera, reciente ganador del Premio Nacional de Literatura 2026.

La programación incluye dinámicas interactivas como “libros andantes” y un “Café Literario”, donde estudiantes representarán personajes clásicos y ofrecerán opciones gastronómicas inspiradas en cuentos.

Además, habrá presencia de personajes como El Quijote, Hamlet y Dulcinea, junto a microteatro, cuentacuentos y funciones de títeres, en un ambiente festivo centrado en el conocimiento.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero