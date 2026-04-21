Anaquenses recibieron a la campeona sudamericana Grenyelis García (+Video)

Un caluroso recibimiento le dieron el martes los habitantes de Anaco, estado Anzoátegui, a la boxeadora Grenyelis García, quien recientemente se colgó una medalla dorada en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026.

La joven fue aclamada por las personas presentes en la escuela de boxeo Alí Primera, de la localidad gasífera, donde se abrazó con familiares y amigos.

García, considerada una de las promesas del pugilismo femenino, logró la presea áurea en la categoría 51 kilogramos, luego de vencer a la brasileña Elisandra Santos en la Gran Final.

Dominio criollo

La oriental se impuso 5-0 sobre la amazónica en un combate que se efectuó el fin de semana, en el gimnasio Atheyna Baylon de la Ciudad de Panamá,

"Fue un combate que no me pareció complicado, mantuve la paciencia y mi estilo de pelea para llevarme el triunfo", dijo García al departamento de prensa del Ministerio del Deporte.

"Esta victoria consolida el excelente nivel de nuestra disciplina y convierte a Grenyelis en un ejemplo de constancia", manifestó el Instituto de Deportes del estado Anzoátegui (Idanz) en redes sociales, al referirse a la reciente conquista de García.

Anaco / Joseph Ñambre